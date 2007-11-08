Появилось официальное заявление о перезапуске биржи BTC-e

На форуме BitcoinTalk появилось официальное заявление о перезапуске биржи BTCe и этапах, которые ей придется пройти.
Предполагается, что в итоге BTCe будет оперировать как цифровыми, так и денежными данными. На первом этапе, который продлится до середины сентября, старая компания передаст новой цифровые данные пользователей.
Далее лицензируемая финансовая инвестиционная компания проведет реструктуризацию активов новой компании и регистрацию данных пользователей.
Третий этап будет заключаться в том, что все та же лицензируемая компания проведет аудит и регистрацию персональных данных в соответствии с законами по AML и процедурами по идентификации KYC.
Также представители компании просят пользователей до 2 сентября авторизироваться в системе, проверить свой баланс и обновить настройки безопасности учетной записи.
Сейчас есть риск доступа третьих лиц к аккаунтам и балансам. Для этих целей биржа будет доступна на старом домене btc-e.nz. Также при возникновении трудностей с аккаунтом пользователи смогут обратиться в специальный чат поддержки. Дальнейшие действия биржи пока не уточняются.
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