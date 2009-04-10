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Лужков решил заняться производством витаминов

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Лужков решил заняться производством витаминов
Выращивать сырье для препаратов экс-мэр Москвы будет в своем агрокомплексе.
Бывший глава столицы Юрий Лужков рассказал о планах по запуску полного цикла производства препарата «Русский Рутин», сырьем для которого станет рутин, полученный из гречихи, растущей в агрокомплексе экс-чиновника «Веедерн» в Озерском районе Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Лужкова.
«В этом году для производства сырца рутина в хозяйстве Лужкова пока задействован участок площадью 100 га, на котором выращиваются специальные сорта гречихи — красная и белая», — говорится в сообщении.

Как пояснил Лужков, «в научно-исследовательскую работу, разработку технологии, которая будет отработана уже в этом году, вложено более 15 млн руб. собственных средств агрокомплекса. Производственные помещения подготовлены, оборудование будет закупаться в России».

«Общая производственная мощность будет порядка 5 тонн сырца рутина в год. В первый год будут задействованы не все мощности. Идет отработка технологии, и необходимо увеличение площадей под гречиху, так как процентное соотношение сырца к общему объему сырья, цветов гречихи, составляет даже при эффективной технологии около 4%. Далее сырец будет очищен и переработан в медицинский рутин в соответствии с международным стандартом GMP», — сообщил Юрий Лужков через пресс-службу.

Отмечается, что в продажу медицинский рутин поступит под названием «Русский Рутин». В пресс-службе отметили, что рутин — это комплекс полезных веществ растительного происхождения, который в том числе способствует повышению прочности стенок кровеносных сосудов.

Источник: RNS
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