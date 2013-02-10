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Топ-менеджмент крупнейших банков массово распродаёт принадлежащие им акции

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#1
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Топ-менеджмент крупнейших банков массово распродаёт принадлежащие им акции


Кредитные риски возвращаются на мировую экономическую арену вновь, к такому выводу пришёл основатель и руководитель Viola Risk Advisors Дэвид Хендлер. Финансист отмечает факт недавних распродаж ценных бумаг крупнейших банков планеты, руководством этих банков. По мнению Дэвида, распродажи выглядят вполне логичными, так как портфели потребительских кредитов в крупнейших банках мира указывают на перегретость рынка.



Инвестиционные фонды, а так же управляющие фондов с Уолл-Стрит на протяжении целого года призывают инвесторов скупать ценные бумаги банковского сектора. Но, как отмечают в издании Financial Times, руководство крупных частных банков не разделяют уверенности призывающих.

И ряд независимых экспертов уже указывали на факт того, что руководство крупнейших банков, которые могут оказаться на грани банкротства, избавлялись от принадлежавших им ценных бумаг банковского сектора. И это в то время, когда фондовый рынок показывал самое настоящее ралли по акциям крупнейших банков.





Теперь же, за независимыми аналитиками начинают отмечать распродажи и аналитики крупнейших экономических изданий. В частности журналисты Financial Times указывают на то, что топ-менеджеры шести крупнейших банков — JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley скинули активов на сумму в 9,32 млрд долларов, в течение полугода. То же самое сделал и Уоррен Баффет. Но даже если не учитывать распродажи бумаг банковского сектора известным инвестором, распродажи от топ-менеджмента превзошли покупки в 14 раз.



И распродажи акций побили все рекорды по продолжительности по каждому из шести описываемых банков. А ведь за тот же период прошлого года, руководство финансовых организаций JPMorgan, Citigroup и Bank of America скупали акции в объёмах, превышающие распродажи. Все кто хоть немного разбирается в банковском секторе вообще, и в механизме работы фондового рынка, в частности, прекрасно знают, какие сильные сигналы дают покупки и распродажи акций компаний, топ-менеджментом этих компаний.

Примерно к таким же выводам пришли аналитики из издания Bloomberg, отметив факт того, что руководство Goldman и Morgan Stanley не купили ни одной акции своих банков в текущем году. Так кого крупные игроки пытаются развести за этим карточным столом, под названием фондовый рынок?

Специально для mmgp.ru
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Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
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