Инвестиционная платформа CrowdWiz.io объявляет об ICO

Децентрализованная инвестиционная платформа CrowdWiz.io сегодня объявила о запуске своего ICO, который состоится в середине сентября. Платформа поддерживается Krypton Software, ведущего финтех поставщика программного обеспечения TRADOLOGIC.
Krypton запустил CrowdWiz с командой из более 60 квалифицированных сотрудников. Во время ICO потенциальные инвесторы могут приобрести токены WIZ, а привлеченный капитал будет использован для формирования общего пула. Участники имеют возможность использовать WIZ токен для голосования по конкретным активам с последующим финансированием конкретного проекта. Платформа предоставляет возможность именно пользователям, а не руководителям фондов, банков и посредникам, принимать решение об использовании общего фонда.
Вместо того, чтобы передавать средства неизвестным руководителям, CrowdWiz позволяет сообществу контролировать пул фонда. Например, пользователи CrowdWiz могут предложить двум компаниям инвестировать в компанию А и компанию Б. Каждый отдельный пользователь голосует посредством токенов Wiz, потому что он считает, что это лучшая инвестиция. По итогу платформа распределяет средства основываясь на мнении большинства пользователей. В этом случае участники производят инвестиции в самые лучшие и наиболее перспективные компании.
CrowdWiz планирует сделать рынок прозрачным, используя мнение участников, так как только простые люди принимают правильные решения. В конечном счете держатели Wiz смогут использовать токены для финансирования, обмена, кредитования, страхования и др.
CrowdWiz - это целая экосистема, которая убирает посредников и работает исключительно с потенциальными инвесторами. В платформе решаются проблемы, связанные с традиционными инвестиционными фондами, которые зачастую имеют высокий порог для входа, большие комиссии и никогда не раскрывают личные интересы.
Платформа на основе Эфириума предлагает своим пользователям:
- Малые комиссии.
- Полная прозрачность.
- Самоуправление.
- Возможность голосовать и присоединятся к более разумным инвестициям.
- Безопасное место для инвестиций, поскольку пользователи может защитить себя от мошенничества.
- Возможность получения прибыли от финансовых услуг.
- Многократное использование токена WIZ - инвестиции, торговля, страхование, кредитование и т. д.
Стремясь продолжить борьбу с монополией и регулированием, CrowdWiz приступил к разработке своего следующего проекта CrowdWiz Exchange, биржи для владельцев токенов WIZ. Данная биржа будет прозрачной, что в итоге увеличить стоимость токена и будет использоваться исключительно участниками CrowdWiz для предотвращения мошенничества.
Наша команда очень гордится тем, что приступили к запуску децентрализованной и демократической инвестиционной платформы на Эфириуме, - сообщила Славена Савчева, соучредитель и директор по развитию бизнеса и маркетингу CrowdWiz. Платформа CrowdWiz многое меняет, предоставляя возможность только участникам, а не третьим сторонам, решать, как и в какой проект инвестировать свой капитал, - добавила она.Перевод специально для MMGP.RU