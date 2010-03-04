Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,917 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ASUS представила свой вариант гарнитуры виртуальной реальности

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:32
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,139
Благодарностей: 688
УГ: 75
КП: 0.035
подарки
ASUS представила свой вариант гарнитуры виртуальной реальности
В полку VR-гарнитур прибыло. Компания ASUS в преддверии стартующей завтра выставки IFA 2017 представила собственный вариант шлема виртуальной реальности, разработанного на базе платформы Windows Mixed Realtiy.



Устройство носит незамысловатое название ASUS Windows Mixed Reality Headset, оснащено двумя ЖК-дисплеями с разрешением 1440х1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Как и аналогичные устройства, новинка располагает набором датчиков, отслеживающих положение головы пользователя, а также двумя камерами, расположенными в фронтальной части устройства. Их главной задачей станет отслеживание движений поставляемых в комплекте манипуляторов Halo VR.



Для подключения к ПК используются интерфейсы HDMI 2.0 и USB 3.0. Длина кабелей составляет четыре метра, а вес VR-гарнитуры не превышает 400 грамм.


ASUS Windows Mixed Reality Headset поступит в продажу до конца текущего года. Стоимость комплекта из гарнитуры и пары контроллеров Halo VR составит 449 евро.

источник
__________________
Возврат 50% комиссии с торговли на форекс!
Белисимо! Лучший регистратор доменов в сети!
Бронируй отели по лучшим ценам, возврат 10% от стоимости!
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Alibaba Group представила шлем виртуальной реальности для покупок онлайн kislov Новости платежных систем 4 02.11.2016 15:02
Продам ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ nik3392 Прочее 2 07.12.2015 15:32
Компания Panasonic представила собственные очки виртуальной реальности O.Andru Новости технологий и интернета 2 26.02.2015 15:38
Как начать Свой Бизнес в Интернет? Предлагаю свой вариант pelligrim Другая работа/сервис 2 04.03.2010 15:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Drum13
В США наблюдается быстрый рост заявлений на пособия по безработице впервые за 11 лет
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар lisenokk
Создадим лучшее
От lisenokk в разделе «Вопросы от новичков»
Аватар Murad Ali
internetmarketingsecretclassroom.com - IMSC
От Murad Ali в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Осторожно: New Franchising Systems Inc.
От Bondar в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар mtombo
STF-bank - stf-bank.com
От mtombo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар JazzMirror
Прошу помощи в оплате программы!
От JazzMirror в разделе «PayPal»
.     
Пользователей
420,917
Тем
486,906
Сообщений
12,098,302

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube