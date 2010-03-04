ASUS представила свой вариант гарнитуры виртуальной реальности

В полку VR-гарнитур прибыло. Компания ASUS в преддверии стартующей завтра выставки IFA 2017 представила собственный вариант шлема виртуальной реальности, разработанного на базе платформы Windows Mixed Realtiy.
Устройство носит незамысловатое название ASUS Windows Mixed Reality Headset, оснащено двумя ЖК-дисплеями с разрешением 1440х1440 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Как и аналогичные устройства, новинка располагает набором датчиков, отслеживающих положение головы пользователя, а также двумя камерами, расположенными в фронтальной части устройства. Их главной задачей станет отслеживание движений поставляемых в комплекте манипуляторов Halo VR.
Для подключения к ПК используются интерфейсы HDMI 2.0 и USB 3.0. Длина кабелей составляет четыре метра, а вес VR-гарнитуры не превышает 400 грамм.
ASUS Windows Mixed Reality Headset поступит в продажу до конца текущего года. Стоимость комплекта из гарнитуры и пары контроллеров Halo VR составит 449 евро.
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