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Платежная платформа UTRUST объявляет о своем членстве в Crypto Valley Association

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Платежная платформа UTRUST объявляет о своем членстве в Crypto Valley Association
Недавно запущенная платежная платформа UTRUST сегодня объявила о том, что он планирует присоединяться Crypto Valley Association (известной как «Крипто-долина») в качестве корпоративного члена.
Данное объявление происходит в то время, когда UTRUST активно участвует в preICO, направленное на привлечение капитала для его криптовалютного платежного решения. Цуг-стартап в соответствии с официальным документом, планирует поднять $ 1,5 млн в preICO и в сентябре 2017 году посредством ICO около $50 млн.

С другой стороны, Crypto Valley Association является известным Blockchain и криптовалютным консорциумом, также базируется в Цуге (Швейцария). Данная ассоциация помогает молодым Blockchain-стартапам посредством нормативно-правовому регулированию, созданию стратегии для развития, а также построения более сложных инфраструктур. Более того, Крипто-долина пользуется государственной поддержкой.

Несмотря на то, что UTRUST в своем пресс-релизе ничего не упомянул об этом, обстановка вокруг компании все равно будет благоприятной и безопасной. UTRUST, действительно владеет инновационной идеей, которая может способствовать принятие криптовалют. Стартап предлагает создать платформу, которая позволяет пользователям использовать свою любимую криптовалюту для проведения платежей в режиме реального времени.

В то же время UTRUST защищает потребителя в традиционных онлайн-покупках, выступая при этом посредником для возможного возврата средств для смягчения разного рода мошенничества, при этом защищая продавцов от волатильности криптовалютного рынка.

С Крипто-долиной, UTRUST может завоевать доверие, которое большое всего требует пользователи и правительство.

Перевод специально для MMGP.RU

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