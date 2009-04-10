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Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн

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Старый Сегодня, 10:54
#1
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Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн
Благотворительный фонд голливудского актёра Леонардо Ди Каприо перевёл $1 млн фонду помощи пострадавшим от урагана "Харви" United Way Harvey Recovery Fund, пишет портал TMZ.

Ранее финансовую помощь в размере $500 тысяч пострадавшим от урагана оказала семья Кардашьян. Кроме того, $1 млн пожертвовала актриса Сандра Буллок.

Ураган "Харви", признанный самым мощным в Америке за последние 12 лет, уже несколько дней бушует в штате Техас. За это время стихия унесла жизни 37 человек.

материал с life.ru
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Старый Сегодня, 11:04
#2
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Re: Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн
На счет урагана так это очень сложно, мне искренне жаль и я соболезную.А Лео молодец со своим фондом, так держать!
Summo на форуме  
Старый Сегодня, 11:31
#3
Премиум
Премиум
 
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Re: Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн
А ущерб от него колоссальный. Если не ошибаюсь, уже оценили в $ 40+ млрд
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