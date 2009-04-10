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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 12:16
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Сегодня, 10:54
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#1
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трейдер
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Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн
Благотворительный фонд голливудского актёра Леонардо Ди Каприо перевёл $1 млн фонду помощи пострадавшим от урагана "Харви" United Way Harvey Recovery Fund, пишет портал TMZ.
Ранее финансовую помощь в размере $500 тысяч пострадавшим от урагана оказала семья Кардашьян. Кроме того, $1 млн пожертвовала актриса Сандра Буллок.
Ураган "Харви", признанный самым мощным в Америке за последние 12 лет, уже несколько дней бушует в штате Техас. За это время стихия унесла жизни 37 человек.
материал с life.ru
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Сегодня, 11:04
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#2
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Интересующийся
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 39
Благодарностей: 2
УГ: 0
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Re: Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн
На счет урагана так это очень сложно, мне искренне жаль и я соболезную.А Лео молодец со своим фондом, так держать!
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Сегодня, 11:31
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#3
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Премиум
Имя: Александр
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Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,501
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Re: Леонардо Ди Каприо пожертвовал $1 млн
А ущерб от него колоссальный. Если не ошибаюсь, уже оценили в $ 40+ млрд
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Сегодня, 12:16
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