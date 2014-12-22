УАЗ будет продавать машины за криптовалюту
07:36 31.08.2017
Ульяновский автомобильный завод намерен начать продавать свои автомобили за криптовалюту. Об этом заявили в компании.
Фото: ООО «УАЗ»
Проект был разработан УАЗом в сотрудничестве с фермерским кооперативом LavkaLavka. Оплата за продукцию УАЗа будет осуществляться за криптовалюту Biocoin.
Предполагается, что клиенты будут расплачиваться биокоинами за все его машины, обсуждается также возможность их использования в сервисе и при выкупе машин дилерами.
По данным РБК, генеральный директор ООО «УАЗ» Вадим Швецов подтвердил, что предприятие готово перейти на расчеты в криптовалюте с клиентами.
https://m.tvzvezda.ru/news/vstrane_i...10718-bipr.htm