Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,905 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Сбербанк на страже

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:40
#1
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Ratatara
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 10,431
Благодарностей: 7,786
УГ: 60
Записей в FX-блоге: 2237
Подписок: 15
КП: 0.253
подарки
награды Волшебный горшочек 
Сбербанк на страже
Ксения Дементьева — о банковской защите клиентских средств от клиентов.

Дебетовую карту Сбербанка я заводила осознанно и целенаправленно, в отличие от остальных — они доставались мне в рамках зарплатного проекта, в приложение к кредитам, при выплате страховки и пр. И я была своим выбором довольна, все средства я перекладывала именно на эту карту, а с нее уже совершала платежи и расчеты.

Однако, как выяснилось недавно, моя симпатия не взаимна. Не знаю, по каким причинам, но в Сбербанке вдруг решили, что мои операции крайне подозрительны. При попытке купить авиабилет в интернете я получила сообщение, что банк что-то подозревает и просит меня немного подождать. Безопасность превыше всего, решила я и сама позвонила в банк, назвала всю контрольную информацию и попросила провести операцию. Обычно это помогает, но не в этот раз.

Меня выслушали и успокоили: сейчас все будет. И только повесив трубку, я увидела сообщение от банка (полученное во время разговора) о том, что моя карта может быть скомпрометирована, в операции мне отказано, а мне необходимо связаться с банком. Пройдя через ту же процедуру и указав все пароли-явки, а также заверив ответственного за такие вопросы сотрудника, что я — это я и операцию я подтверждаю, я узнала, что процесс покупки придется повторить. Билетов было мало, и мой заветный немного подорожал. Но я не сдавалась. Вторая попытка не привела к желаемому результату, несмотря на все процедуры, звонки, пароли и явки, карта оказалась заблокирована, а билет продан, но не мне. При этом мне напомнили, что Сбербанк заботится о моей безопасности и сохранности средств.

Набравшись терпения, поговорив по кругу с целым рядом профильных менеджеров, я добилась разблокировки карты и вновь взялась за поиск билета. Нашла, но и с другим авиаперевозчиком ситуация, увы, повторилась. Лишь спустя пару часов билет, выросший в цене на несколько тысяч рублей, я купила, потратив средства, которые так настойчиво пытался сохранить банк.

Я наивно полагала, что подозрения в отношении меня у Сбербанка отпали, но зря. Видимо, банк во мне окончательно разочаровался. Попытки воспользоваться мобильным банком для крайне срочного перевода средств привели к его блокировке, а перевод удался лишь после трех звонков и с четвертой попытки.

Вчера я по привычке собралась снять зарплату и положить на карту Сбербанка, но что-то меня удержало. Может быть, излишняя подозрительность банка, который вдруг перестал мне доверять. Все-таки забота о клиенте, наверное, не должна лишать его права тратить свои деньги.

источник
__________________
NEW!!! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! EV SSL за 550$
PROFIT-HUNTERS.BIZ: возврат потерь в хайпах! Лучший рефбек, оплата за активность!
Трейдеры Инсты, помогите рибейтом!)))| Как я делаю ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА
<<=СДАЮ!
Ratatara на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кибер-подразделение ФБР на страже Блокчейн-технологий sunmistik Новости в мире финансов и инвестиций 1 07.02.2017 23:30
Tails Linux — на страже вашей анонимности. Марсель Шарафиев Компьютерная безопасность 0 01.12.2016 19:22
Биткоин на страже здоровья malek001 Новости криптовалют 2 07.03.2016 19:29
На страже порядка: как хотят изменить права заемщиков jansen Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.12.2015 18:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Стала известна дата четвёртого хардфорка Ethereum
От clipman77 в разделе «Ethereum»
Аватар chu
HeadHunter автоматически подберет работодателям кандидатов из соцсетей
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Сергей Горин
Робот-змея проникнет внутрь пациента через горло и проведет операцию изнутри
От Сергей Горин в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
ПАММ-счет zkristina: 2920 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар VictorSamus
Сервис для вызова такси привлек более $1 млрд инвестиций
От VictorSamus в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
realtex.org7.ru
От sidsoft в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,905
Тем
486,899
Сообщений
12,097,903

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube