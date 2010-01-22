Ratatara Инвестирую в ICE FX



Имя: Наталья Пол: Женский Адрес: Россия Инвестирую в: Форекс Регистрация: 22.01.2010 Сообщений: 10,431 Благодарностей: 7,786 УГ: 60 Записей в FX-блоге: 2237 Подписок: 15 КП: 0.253 подарки награды

Сбербанк на страже Ксения Дементьева — о банковской защите клиентских средств от клиентов.



Дебетовую карту Сбербанка я заводила осознанно и целенаправленно, в отличие от остальных — они доставались мне в рамках зарплатного проекта, в приложение к кредитам, при выплате страховки и пр. И я была своим выбором довольна, все средства я перекладывала именно на эту карту, а с нее уже совершала платежи и расчеты.



Однако, как выяснилось недавно, моя симпатия не взаимна. Не знаю, по каким причинам, но в Сбербанке вдруг решили, что мои операции крайне подозрительны. При попытке купить авиабилет в интернете я получила сообщение, что банк что-то подозревает и просит меня немного подождать. Безопасность превыше всего, решила я и сама позвонила в банк, назвала всю контрольную информацию и попросила провести операцию. Обычно это помогает, но не в этот раз.



Меня выслушали и успокоили: сейчас все будет. И только повесив трубку, я увидела сообщение от банка (полученное во время разговора) о том, что моя карта может быть скомпрометирована, в операции мне отказано, а мне необходимо связаться с банком. Пройдя через ту же процедуру и указав все пароли-явки, а также заверив ответственного за такие вопросы сотрудника, что я — это я и операцию я подтверждаю, я узнала, что процесс покупки придется повторить. Билетов было мало, и мой заветный немного подорожал. Но я не сдавалась. Вторая попытка не привела к желаемому результату, несмотря на все процедуры, звонки, пароли и явки, карта оказалась заблокирована, а билет продан, но не мне. При этом мне напомнили, что Сбербанк заботится о моей безопасности и сохранности средств.



Набравшись терпения, поговорив по кругу с целым рядом профильных менеджеров, я добилась разблокировки карты и вновь взялась за поиск билета. Нашла, но и с другим авиаперевозчиком ситуация, увы, повторилась. Лишь спустя пару часов билет, выросший в цене на несколько тысяч рублей, я купила, потратив средства, которые так настойчиво пытался сохранить банк.



Я наивно полагала, что подозрения в отношении меня у Сбербанка отпали, но зря. Видимо, банк во мне окончательно разочаровался. Попытки воспользоваться мобильным банком для крайне срочного перевода средств привели к его блокировке, а перевод удался лишь после трех звонков и с четвертой попытки.



Вчера я по привычке собралась снять зарплату и положить на карту Сбербанка, но что-то меня удержало. Может быть, излишняя подозрительность банка, который вдруг перестал мне доверять. Все-таки забота о клиенте, наверное, не должна лишать его права тратить свои деньги.



источник Дебетовую карту Сбербанка я заводила осознанно и целенаправленно, в отличие от остальных — они доставались мне в рамках зарплатного проекта, в приложение к кредитам, при выплате страховки и пр. И я была своим выбором довольна, все средства я перекладывала именно на эту карту, а с нее уже совершала платежи и расчеты.Однако, как выяснилось недавно, моя симпатия не взаимна. Не знаю, по каким причинам, но в Сбербанке вдруг решили, что мои операции крайне подозрительны. При попытке купить авиабилет в интернете я получила сообщение, что банк что-то подозревает и просит меня немного подождать. Безопасность превыше всего, решила я и сама позвонила в банк, назвала всю контрольную информацию и попросила провести операцию. Обычно это помогает, но не в этот раз.Меня выслушали и успокоили: сейчас все будет. И только повесив трубку, я увидела сообщение от банка (полученное во время разговора) о том, что моя карта может быть скомпрометирована, в операции мне отказано, а мне необходимо связаться с банком. Пройдя через ту же процедуру и указав все пароли-явки, а также заверив ответственного за такие вопросы сотрудника, что я — это я и операцию я подтверждаю, я узнала, что процесс покупки придется повторить. Билетов было мало, и мой заветный немного подорожал. Но я не сдавалась. Вторая попытка не привела к желаемому результату, несмотря на все процедуры, звонки, пароли и явки, карта оказалась заблокирована, а билет продан, но не мне. При этом мне напомнили, что Сбербанк заботится о моей безопасности и сохранности средств.Набравшись терпения, поговорив по кругу с целым рядом профильных менеджеров, я добилась разблокировки карты и вновь взялась за поиск билета. Нашла, но и с другим авиаперевозчиком ситуация, увы, повторилась. Лишь спустя пару часов билет, выросший в цене на несколько тысяч рублей, я купила, потратив средства, которые так настойчиво пытался сохранить банк.Я наивно полагала, что подозрения в отношении меня у Сбербанка отпали, но зря. Видимо, банк во мне окончательно разочаровался. Попытки воспользоваться мобильным банком для крайне срочного перевода средств привели к его блокировке, а перевод удался лишь после трех звонков и с четвертой попытки.Вчера я по привычке собралась снять зарплату и положить на карту Сбербанка, но что-то меня удержало. Может быть, излишняя подозрительность банка, который вдруг перестал мне доверять. Все-таки забота о клиенте, наверное, не должна лишать его права тратить свои деньги.

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