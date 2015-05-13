Expedia инвестирует $26 млн в Alice

Разработчики SaaS-платформы для отелей Alice сегодня сообщили о привлечении $26 млн инвестиций от Expedia, крупнейшего в мире туристического агентства по бронированию авиабилетов и отелей.
Alice разрабатывает интеллектуальные мобильные и облачные технологии для фундаментального улучшения гостиничного бизнеса. Пожалуй, это революция, в которую нужно инвестировать,- сообщил Джон Ким, главный сотрудник по продуктам Expedia Group. Команда Alice одержима каждой оперативной деталью, связанной с управлением отелем. Их программная платформа решает главные операционные задачи в гостиницах, чем собственно многие отели и делают. Я считаю, что каждый владелец гостиницы, который будет работать с Alice, будет доволен, - добавил он.
Запущенная летом 2013 году главным исполнительным директором Джастином Эффроном и техническим директором Дмитрием Колтуновым, Alice является разработчиком платформы, которая экономит средства и повышает качество обслуживания гостей, связывающая все коммуникацию отеля для обеспечения превосходного обслуживания.
Alice предоставляет свою SaaS-платформу по подписке начиная от $ 500 до и заканчивая $ 1500 в месяц "в зависимости от работы и потребностей". Соучредитель Alice Алекс Шашоу отметил, что платформу можно бесплатно протестировать в течение 30 дней и что первая подписка обойдется $250.
На сегодняшний день компания обслуживает ведущих мировых отелей, включая Two Roads Hospitality, Dream Hotel, Grupo Posadas, Sixty Hotels и др. Компания с момента своего запуска привлекла порядка $39 млн финансирования, которое позволит развивать свои продукты, продажи и расширить базу клиентов.
Специально для MMGP.RU