Homelike получил 4 млн евро для своей онлайн-платформы бронирования жилья

Платформа онлайн-бронирования жилья на длительный срок Homelike, базирующаяся в Кельне (Германия), сегодня сообщила о получении 4 млн евро финансирования от венчурной компании Cherry Ventures и Coparion. Привлеченный капитал будет направлен для расширения команды и для выхода на глобальный европейский рынок.
Запущенный в конце 2004 году генеральным директором Кристоф Каспером и соучредителем Дастином Фигге, Homelike является разработчиком онлайн-платформы бронирования жилья (по типу Airbnb), объединяющая профессиональных арендодателей с корпоративными клиентами, деловых туристов и частных лиц, которые в поиске меблированной и обслуживаемой недвижимости.
Меблированные квартиры на наш взгляд оказались более комфортабельными и значительно дешевыми в отличие от гостиничных номеров. Мне нравилось это больше, чем отели! Тем не менее было легко найти подходящую квартиру и забронировать ее в интернете из любой точки города. В этом был смысл. Это было идея для Homelike, - сообщил Кристоф Каспер, основатель компании. В наши дни сами клиенты пытаются сократить расходы аренду квартиры. Клиенты тратят более 25% своих командировочных расходов. Когда дело доходит до длительных периодов, меблированные квартиры, в большинстве случаев, на 40% является более выгодным решением в сравнении с гостиницами, - добавил он.
На сегодняшний день компания насчитывает более 10 тысяч корпоративных клиентов: начиная от владельцев новых стартапов и заканчивая крупными предпринимателями, в частности руководителей Jungheinrich, Siemens и Adesso. Homelike работает в 100 городах и предлагает более 30 тысяч меблированных квартир по всей Германии, Австрии и Швейцарии и Лондона.
Специально для MMGP.RU