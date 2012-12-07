Что делать если зависла транзакция биткоин.

В связи с тем, что раздел "Криптовалюта" заполонили однотипные топики в стиле "Что делать, у меня зависла транза?! Шеф, все пропало!" или "Как отменить транзу?! Ахтунг!". Поэтому я и решил запилить данный топик. Надеюсь он поможет вам, ибо всяк ищущий находит.
Итак, если ты отправляешь биткоины и хочешь, чтобы транзакция прошла быстро, то:
1) Перед отправкой биткоинов ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяй комиссию майнерам! Если она слишком маленькая, то велика вероятность зависания транзакции. Если она стоит по дефолту, то не поленись и измени ее на актуальную. Комиссию выставлять в Satoshis/Byte.
Узнать актуальную комиссию можно здесь
https://bitcoinfees.21.co/
Если же ты проигнорировал пункт выше и транзакция у тебя все-таки зависла, то:
1) Воспользуйся ускорителями транзакций:
Как пользоваться ускорителями? Просто вставляешь txid (хэш) своей транзакции, далее вводишь капчу и жмешь Submit.
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Бесплатный от ViaBTC
https://viabtc.com/tools/txaccelerator/
Если будет свободное место, то твою транзакцию добавят в следующий блок.
Если места нет, то ждешь когда ViaBTC добудет блок - после сразу пихаешь txid своей транзы.
Список добытых блоков:
https://blockchain.info/ru/blocks
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Платный от BTC.com (на данный момент оплата только алипей, сс временно не принимают)
https://pushtx.btc.com
2) Замени транзакцию с помощью RBF* - замена существующей транзакции новой транзакцией с повышением комиссии.
Для этого тебе поможет этот сервис ниже:
https://coinb.in/
А подробная инструкция с картинками по использованию этого сервиса находится здесь
https://habrahabr.ru/post/327218/
комиссию смотрим тут:Bitcoin Fees for Transactions | bitcoinfees.21.co