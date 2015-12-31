LUXURY ESTATE GROUP LTD - luxuryestate.group

Что является гарантией надежности частных инвестиций в компанию, владеющей недвижимым имуществом в каждом уголке земного шара?
Многомиллионный капитал в виде десятков тысяч эксклюзивных домов, квартир и апартаментов является солидным материальным активом LUXURY ESTATE GROUP LTD, а также надежным инструментом генерирования инвестиционного дохода.
Компетентная команда специалистов с действительно впечатляющим опытом в вопросах международного управления бизнес-процессами в области финансов и глобального регулирования инвестиционных потоков.
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