LUXURY ESTATE GROUP LTD - luxuryestate.group Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 31/08/2017



языки: EN RU



Новый проект: LUXURY ESTATE GROUP LTD

Я не админ!





Описание программы

Цитата: Что является гарантией надежности частных инвестиций в компанию, владеющей недвижимым имуществом в каждом уголке земного шара?

Многомиллионный капитал в виде десятков тысяч эксклюзивных домов, квартир и апартаментов является солидным материальным активом LUXURY ESTATE GROUP LTD, а также надежным инструментом генерирования инвестиционного дохода.

Компетентная команда специалистов с действительно впечатляющим опытом в вопросах международного управления бизнес-процессами в области финансов и глобального регулирования инвестиционных потоков.

+ Планы: Цитата: 2.1% daily for 10 days / 2.5% daily for 20 days / 3% daily for 30 days



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $20-$20000

* Реф. программа: 4-12%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: Unique Script

* SSL: PositiveSSL - COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET



IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: TLD Registrar Solutions Ltd.

Domain: Created on 2017-06-03 - Expires on 2018-06-03 - Updated on 2017-08-26

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14504521. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 02:46 31.08.17. Batch: 186533412.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

