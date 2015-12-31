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LUXURY ESTATE GROUP LTD - luxuryestate.group

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 5,438
Благодарностей: 425
УГ: 18
КП: 0.001
подарки
LUXURY ESTATE GROUP LTD - luxuryestate.group
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 31/08/2017

языки: EN RU

Новый проект: LUXURY ESTATE GROUP LTD

Я не админ!


Описание программы
Цитата:
Что является гарантией надежности частных инвестиций в компанию, владеющей недвижимым имуществом в каждом уголке земного шара?
Многомиллионный капитал в виде десятков тысяч эксклюзивных домов, квартир и апартаментов является солидным материальным активом LUXURY ESTATE GROUP LTD, а также надежным инструментом генерирования инвестиционного дохода.
Компетентная команда специалистов с действительно впечатляющим опытом в вопросах международного управления бизнес-процессами в области финансов и глобального регулирования инвестиционных потоков.

+ Планы:
Цитата:
2.1% daily for 10 days / 2.5% daily for 20 days / 3% daily for 30 days


Цитата:
* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.
* Минимальный депозит: $20-$20000
* Реф. программа: 4-12%
* DDoS защита: DDOS-GUARD
* Скрипт: Unique Script
* SSL: PositiveSSL - COMODO CA Limited
* Выплаты: Instant

+ Whois
Цитата:
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET
Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET

IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador

Registrar: TLD Registrar Solutions Ltd.
Domain: Created on 2017-06-03 - Expires on 2018-06-03 - Updated on 2017-08-26

+ Мой вклад:
Цитата:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14504521. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 02:46 31.08.17. Batch: 186533412.

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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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