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AR система
Доброго времени суток,уважаемые пользователи форума,капперы,прогнозисты и все,кто читают данный текст.
Я не буду писать длинный текст,сколько я в ставках,на чем специализируюсь и так далее.Я буду краток.У меня есть своя система,которая позволяет на дистанции играть в плюс.Она не сложная,и прийти к этому может каждый.Да-да.Вы уже слышали миллион таких громких слов,как я собственно тоже.Но я просто покажу,что такое действительно вин стрик.
Признаюсь сразу,у меня уже есть заготовленный матч,который я дам прямо сейчас.
ATP - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Открытый чемпионат США (США), хард
Шварцман, Диего - Типсаревич, Янко
П2 3.22