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Новозеландский монетный двор выпустил монету упакованную в изящный чёрный гробик



Новозеландский



Здесь стоит отдельно отметить, что новозеландский монетный двор расположенный в Окленде - это частное предприятие, которое занимается выпуском для коллекционеров памятных монет, следовательно, такие "выходки" для частника простительны - люди просто зарабатывают себе на этом деньги.



Напомним, что по сюжету этого анимационного фильма, его главный герой по имени Джек случайно попадает из своего города Хэллоуин в потусторонний город Рождества и просто влюбляется в этот праздник людской жизни. Ему так всё там нравится, что он решает попробовать себя в роли Санта Клауса и настоящего Санту выкрадывают по его поручению местные хулиганы. Также в фильме присутствует и любовная линия, когда девушка из города Рождества влюбляется в Джека. В итоге устроить праздник Рождества для жителей одноименного города будучи в роли Санты Клауса у Джека не получается - при попытке попасть в город Рождества на санях Санты с летающими оленями, его просто принимают за злодея и силы ПВО города его сбивают. Упав с небес на землю Джек понимает, что Санта Клауса должен всегда играть сам настоящий Санта Клаус и поэтому он возвращает его жителям города Рождества. И конечно, фильм всё же заканчивается любовным хэппи-эндом, когда Джек и Салли признаются друг другу во взаимной любви. Известно, что при бюджете в 18 млн долл. США, релиз этого фильма "собрал кассу" в размере более 75 млн долл. США - это был полный коммерческий успех его создателей.



Думается, что теперь в нашем случае, релиз этой монеты в таком нестандартном обрамлении и по мотивам известного мультфильма, станет также ничуть не меньшим успешным коммерческим мероприятием монетного двора из новозеландского Окленда. Действительно, представить себе более оригинальный подарок чем этот довольно трудно, с подтекстом так сказать. Ведь с одной стороны он может вызвать ужас у принимающего его, а с другой, открыв коробочку человек наверняка улыбнется, детально рассмотрев саму монету, а зная её предисторию, то добродушный смех вряд ли долго не покинет его. Хотя на самом деле, это конечно же, уже хорошая нумизматическая ценность - наверняка эту партию серебряных памятных монет в гробиках раскупят довольно быстро. Масса монеты составляет 1 унцию, её диаметр 40 мм, серебро высшей 999 пробы. На реверсе этих 2 долларов США изображен самый романтический момент из диснеевского мультфильма. Стоимость такой монетки будет составлять $85 - это без доставки.





Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59a7383e87aa8 Новозеландский монетный двор на этот раз скорее всего решил хорошо отличиться (и конечно, заодно и заработать) и выпустил по заказу острова Ниэу, довольно обширным тиражом в 10 000 экземпляров серебренную 2-долларовую коллекционную монету. И всё бы ничего, да только упакована она в изящный черный гробик - согласитесь в "черном юморе" производителю здесь никак не откажешь. Хотя выпуск этой монеты состоялся всё же по довольно серьезному поводу - скоро грядёт 25-летие выхода на киноэкраны мира известного американского анимационного фильма-мюзикла под названием "Кошмар перед Рождеством" и вот в честь этого скорого юбилея полнометражного мультфильма и была отчеканена эта монета, а затем уложена в оригинальную упаковку.Здесь стоит отдельно отметить, что новозеландский монетный двор расположенный в Окленде - это частное предприятие, которое занимается выпуском для коллекционеров памятных монет, следовательно, такие "выходки" для частника простительны - люди просто зарабатывают себе на этом деньги.Напомним, что по сюжету этого анимационного фильма, его главный герой по имени Джек случайно попадает из своего города Хэллоуин в потусторонний город Рождества и просто влюбляется в этот праздник людской жизни. Ему так всё там нравится, что он решает попробовать себя в роли Санта Клауса и настоящего Санту выкрадывают по его поручению местные хулиганы. Также в фильме присутствует и любовная линия, когда девушка из города Рождества влюбляется в Джека. В итоге устроить праздник Рождества для жителей одноименного города будучи в роли Санты Клауса у Джека не получается - при попытке попасть в город Рождества на санях Санты с летающими оленями, его просто принимают за злодея и силы ПВО города его сбивают. Упав с небес на землю Джек понимает, что Санта Клауса должен всегда играть сам настоящий Санта Клаус и поэтому он возвращает его жителям города Рождества. И конечно, фильм всё же заканчивается любовным хэппи-эндом, когда Джек и Салли признаются друг другу во взаимной любви. Известно, что при бюджете в 18 млн долл. США, релиз этого фильма "собрал кассу" в размере более 75 млн долл. США - это был полный коммерческий успех его создателей.Думается, что теперь в нашем случае, релиз этой монеты в таком нестандартном обрамлении и по мотивам известного мультфильма, станет также ничуть не меньшим успешным коммерческим мероприятием монетного двора из новозеландского Окленда. Действительно, представить себе более оригинальный подарок чем этот довольно трудно, с подтекстом так сказать. Ведь с одной стороны он может вызвать ужас у принимающего его, а с другой, открыв коробочку человек наверняка улыбнется, детально рассмотрев саму монету, а зная её предисторию, то добродушный смех вряд ли долго не покинет его. Хотя на самом деле, это конечно же, уже хорошая нумизматическая ценность - наверняка эту партию серебряных памятных монет в гробиках раскупят довольно быстро. Масса монеты составляет 1 унцию, её диаметр 40 мм, серебро высшей 999 пробы. На реверсе этих 2 долларов США изображен самый романтический момент из диснеевского мультфильма. Стоимость такой монетки будет составлять $85 - это без доставки.Специально для mmgp.ru

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