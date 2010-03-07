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Xapo, Shakepay приостанавливают услуги криптовалютной дебетовой карты за пределами ЕС

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Xapo, Shakepay приостанавливают услуги криптовалютной дебетовой карты за пределами ЕС


Большие изменения приходят на критовалютные дебетовые карты. Эти события не являются позитивными для тех, кто живет за пределами ЕС, поскольку получение таких карт в других странах будет крайне невозможным. Xapo и Shakepay сообщили, что прекратят свои услуги для жителей не являющихся членами ЕС. Пользователи за пределами ЕС скоро увидят, что их учетные записи отключены, а их карты станут непригодными. Все это благодаря тому, что Visa приняла новые правила.

Концепция криптовалютных дебетовых карт всегда была связана с большим количеством путаницы и колебаний. Такая дебетовая карта не является чистым способом для использования криптовалюты, хотя в этой технологии есть много возможностей. Расходование криптовалюты с использованием дебетовой карты по общему признанию является удобным решением, особенно если учесть, что во многих странах мира тысячи розничных торговцев принимают карточные платежи. С другой стороны прямое принятие криптовалюты по-прежнему остается тусклым на данном этапе.




Xapo и Shakepay являются двумя знаменитыми брендами в мире криптовалюных дебетовых карт. Эти две компании сделали давно свое имя и обслуживают клиентов на международной основе. К сожалению похоже, что их услуги придут к концу в самом ближайшем будущем. Visa выдала новые директивы и фактически вынуждает эти компании прекратить обслуживание своих клиентов за пределами ЕС. Очевидно, что эти дебетовые карты далеки от идеального решения.

Visa предупреждает об этом различных поставщиков услуг дебетовых карт по всему миру. Ее сообщение довольно ясно: она не хочет, чтобы компании предоставляли услуги за пределами ЕС на будущее. Это решение повлияет на компании за пределами криптовалютной индустрии. Только клиенты ЕС с этого момента смогут заказать новые дебетовые карты, а существующие клиентские счета за пределами ЕС будут закрыты в ближайшем будущем.




В настоящий момент крайний срок для приостановки этих услуг связанных с дебетовыми картами - 15 октября 2017 года. Это означает, что клиенты как Xapo, так и Shakepay до этой даты должны использовать свои средства на криптовалютных дебетовых картах, прежде чем они станут недействительными. Это очень неприятное развитие и много людей станут недовольными. Теперь придется играть по правилам Visa. Скорей всего на перспективу будут найдены какие-то альтернативы, но пока нет никакого официального подтверждения об этом.

С тех пор, как были введены криптовалютные дебетовые карты, клиенты из определенных регионов все же не смогли получить к ним доступ. Это особенно актуально, когда речь идет о США, так как это был один из не регионов для криптовалютных дебетовых карт. Новая директива Visa только усложнит все для поставщиков услуг дебетовых карт с неевропейскими рынками в будущем. Все новые клиенты, как Shakepay, так и Xapo в ЕС должны будут предоставить доказательства о своем существовании в ЕС.




Все это говорит о том, что нужно разрабатывать более удобные решения для криптовалют. Дебетовые карты отлично подходят для людей живущих в ЕС, но для остального мира они не доступны. Будет интересно узнать, будет ли какой-либо другой поставщик услуг криптовалютнях дебетовых карт в ближайшее время. По крайней мере в этом пространстве есть довольно много конкурирующих компаний. Некоторые компании выпускают продукты под маркой Visa и MasterCard, что означает, что на данный момент у них есть, как минимум какая-то альтернатива.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
дебетовые карты, криптовалюта
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