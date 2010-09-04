Google обновляет YouTube: интерфейс, вертикальные видео и новый логотип

Google кардинально обновила фирменный видеохостинговый сервис YouTube. Чтобы подчеркнуть важность этого события, компания представила новый логотип YouTube — он изменился впервые с 2005 года. Другим знаменательным изменением стал интерфейс в стиле Material Design, который Google тестировала с прошлого года. Теперь он доступен для всех пользователей — как настольной, так и мобильной версии.
Интерфейс YouTube стал более простым и минималистичным. Разработчики отбросили всё ненужное, сосредоточив внимание на самом главном — видео. Также в веб-версии появилась тёмная тема. Для её активации нужно нажать на свой аватар в правом верхнем углу и активировать функцию «Ночной режим».
Мобильная версия YouTube также претерпела несколько значительных изменений. Помимо обновлённого интерфейса, в приложении появились новые функции. Часть из них была доступна в тестовом режиме, но теперь опции могут опробовать все желающие. Так, во время воспроизведения видео можно перемотать его на настраиваемое время вперёд или назад двойным тапом по экрану. Также в мобильной версии YouTube появилась возможность изменять скорость воспроизведения видео.
Но самым главным нововведением мобильной версии YouTube стала поддержка вертикальных видео. Теперь интерфейс приложения автоматически адаптируется к соотношению сторон и ориентации ролика, так что про тёмные полосы по бокам теперь можно забыть.
Владельцы Android-устройств могут скачать APK-файл и установить новую версию Android вручную. Всем остальным нужно дождаться автоматического обновления.
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