Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,881 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Google обновляет YouTube: интерфейс, вертикальные видео и новый логотип

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:14
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,483
Благодарностей: 2,415
УГ: 13
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Google обновляет YouTube: интерфейс, вертикальные видео и новый логотип

Google кардинально обновила фирменный видеохостинговый сервис YouTube. Чтобы подчеркнуть важность этого события, компания представила новый логотип YouTube — он изменился впервые с 2005 года. Другим знаменательным изменением стал интерфейс в стиле Material Design, который Google тестировала с прошлого года. Теперь он доступен для всех пользователей — как настольной, так и мобильной версии.


Интерфейс YouTube стал более простым и минималистичным. Разработчики отбросили всё ненужное, сосредоточив внимание на самом главном — видео. Также в веб-версии появилась тёмная тема. Для её активации нужно нажать на свой аватар в правом верхнем углу и активировать функцию «Ночной режим».


Мобильная версия YouTube также претерпела несколько значительных изменений. Помимо обновлённого интерфейса, в приложении появились новые функции. Часть из них была доступна в тестовом режиме, но теперь опции могут опробовать все желающие. Так, во время воспроизведения видео можно перемотать его на настраиваемое время вперёд или назад двойным тапом по экрану. Также в мобильной версии YouTube появилась возможность изменять скорость воспроизведения видео.


Но самым главным нововведением мобильной версии YouTube стала поддержка вертикальных видео. Теперь интерфейс приложения автоматически адаптируется к соотношению сторон и ориентации ролика, так что про тёмные полосы по бокам теперь можно забыть.


Владельцы Android-устройств могут скачать APK-файл и установить новую версию Android вручную. Всем остальным нужно дождаться автоматического обновления.

Источник.
__________________
ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Google представила новый формат видео Rost77 Новости технологий и интернета 1 25.06.2017 23:39
Google меняет интерфейс свёрнутых видео в Android-версии YouTube bizneser Новости технологий и интернета 0 17.04.2017 11:43
Команды разработчиков YouTube и Daydream придумали новый метод создания VR-видео bizneser Новости технологий и интернета 0 16.03.2017 23:07
Google тестирует новый интерфейс магазина Google Play bizneser Новости технологий и интернета 1 12.10.2016 02:17
Google представил новый логотип своего интернет-поисковика Smirnov Nikolay Новости в мире финансов и инвестиций 14 09.12.2015 04:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар emerald
Заработок на неопытности новичков и чужих ошибках, без нарушения правил
От emerald в разделе «Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru»
Аватар J.M.
morg, с Днем Рождения!
От J.M. в разделе «Поздравления»
Аватар all-hyips
gp-moneymax.com - GP-moneyMAX
От all-hyips в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Lonsdayl
Налоговая политика Трампа поможет вернуть Apple $ 200 млрд в США
От Lonsdayl в разделе «Политика и экономика»
Аватар Иннокентий Безвариантов
4 категории платежных методов.
От Иннокентий Безвариантов в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Sergey37
Coination-coination.net
От Sergey37 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,881
Тем
486,881
Сообщений
12,096,912

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube