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Google интегрировала PiP-режим с ещё одним фирменным сервисом

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Google интегрировала PiP-режим с ещё одним фирменным сервисом

В этом месяце компания Google выпустила операционную систему Android 8.0 Oreo, одной из самых ожидаемых функций которой стал режим «картинка в картинке» (PiP). Опция позволяет смотреть видеоролики в плавающем окне, не сворачивая открытое на экране приложение. Теперь разработчики нашли нововведению ещё одно применение и уже интегрировали его с одним из фирменных сервисов.


Режим «картинка-в-картинке» появился в Google Картах версии 9.60. В новой сборке приложения экран навигации можно свернуть в небольшое окно, где видны маршрут и примерное время прибытия. Отметим, что прошлые обновления Google Карт также включали компактный режим навигации, однако тогда функция работала нестабильно.

Помимо этого, приложение обзавелось встроенным блокнотом, в который можно записывать быстрые заметки о поездке, например, код двери или парковочное место. Любители ресторанов также отметят новую систему отзывов о блюдах и возможность создать быструю закладку для меню обзоров.

Google Карты 9.60 уже доступны для Android. Для работы режима «картинка в картинке» нужно обновить устройство до Android 8.0 Oreo, а остальные опции доступны на любых версиях ОС.

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