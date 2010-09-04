Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,881 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ARCore — новая платформа дополненной реальности от Google

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:59
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,483
Благодарностей: 2,415
УГ: 13
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
ARCore — новая платформа дополненной реальности от Google

В сентябре состоится релиз новой операционной системы iOS 11. Одним из главных нововведений ОС станет платформа дополненной реальности ARKit, которая открывает разработчикам доступ ко всем необходимым компонентам устройств, будь то камера или датчики движения, для создания приложений на основе дополненной реальности. Компания Google решила не отставать от конкурента и представила собственную платформу дополненной реальности под названием ARCore.


ARCore представляет собой набор инструментов, разработанный командами, занимающимися развитием Android и виртуальной реальности в Google. Платформа поддерживает работу с Java/OpenGL, Unity и Unreal. Разработчики выделяют три основных компонента ARCore:

определение положения устройства в пространстве для точного расположения виртуальных объектов;
определение горизонтальных поверхностей с использованием тех же функций, что применяются для отслеживания движений;
определение окружающего света для реалистичного отображения виртуальных объектов.

Судя по демонстрационным материалам, ARCore предлагает те же возможности, что и ARKit. Более того, как и платформа от Apple, ARCore не требует какого-то специального оборудования. Приложения с использованием дополненной реальности будут доступны на самых обычных смартфонах и планшетах.

Уже сейчас ARCore поддерживается на смартфонах Google Pixel и Samsung Galaxy S8. Google также сотрудничает с Samsung, Huawei, LG, ASUS и другими производителями, чтобы реализовать поддержку ARCore на большем числе девайсов. Цель компании — 100 миллионов устройств с поддержкой ARCore до конца этого года. На данный момент известно, что для запуска AR-приложений требуется Android версии 7.0 и выше.

Источник.
__________________
ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 01:03.
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Немецкий индекс DAX впервые превысил 11 тысяч пунктов
От fedynets в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет Zanga: 660994 (ForexTrend)
От Oleg Oleger в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар nlobp
ПАММ-счета GAINSY
От nlobp в разделе «ПАММ площадки»
Аватар kral85
gol-birds.ru - Gol-birds
От kral85 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар X-MEN
Цены на гостиницы Чемпионата Мира по футболу в России.
От X-MEN в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
Народный Доверительный Банк - ndb24.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
.     
Пользователей
420,881
Тем
486,881
Сообщений
12,096,912

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube