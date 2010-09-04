ARCore — новая платформа дополненной реальности от Google

В сентябре состоится релиз новой операционной системы iOS 11. Одним из главных нововведений ОС станет платформа дополненной реальности ARKit, которая открывает разработчикам доступ ко всем необходимым компонентам устройств, будь то камера или датчики движения, для создания приложений на основе дополненной реальности. Компания Google решила не отставать от конкурента и представила собственную платформу дополненной реальности под названием ARCore.
ARCore представляет собой набор инструментов, разработанный командами, занимающимися развитием Android и виртуальной реальности в Google. Платформа поддерживает работу с Java/OpenGL, Unity и Unreal. Разработчики выделяют три основных компонента ARCore:
определение положения устройства в пространстве для точного расположения виртуальных объектов;
определение горизонтальных поверхностей с использованием тех же функций, что применяются для отслеживания движений;
определение окружающего света для реалистичного отображения виртуальных объектов.
Судя по демонстрационным материалам, ARCore предлагает те же возможности, что и ARKit. Более того, как и платформа от Apple, ARCore не требует какого-то специального оборудования. Приложения с использованием дополненной реальности будут доступны на самых обычных смартфонах и планшетах.
Уже сейчас ARCore поддерживается на смартфонах Google Pixel и Samsung Galaxy S8. Google также сотрудничает с Samsung, Huawei, LG, ASUS и другими производителями, чтобы реализовать поддержку ARCore на большем числе девайсов. Цель компании — 100 миллионов устройств с поддержкой ARCore до конца этого года. На данный момент известно, что для запуска AR-приложений требуется Android версии 7.0 и выше.
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