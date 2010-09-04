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ПриватБанк поддержит предпринимателей деньгами, картами и айфоном

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ПриватБанк поддержит предпринимателей деньгами, картами и айфоном

C сентября Украина будет праздновать День предпринимателя, а ПриватБанк весь сентябрь будет оформлять предпринимателям платежные карты «Ключ к счету» или корпоративные карты класса World со скидкой 50%. Для оформления льготной карты предпринимателю нужно указать промокод inkubator. Кроме того, до конца сентября клиенты-предприниматели получат отличный шанс выиграть новый iPhone или Power Bank.

«Сентябрь – это период оживления деловой активности, поэтому мы предложили малому бизнесу ряд дополнительных привилегий и подарков, – говорит руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Сергей Клюев. – Наша акция с платежной системой Masterсard – это еще одна возможность поздравить наших клиентов с Днем предпринимателя».

Как сообщили в банке, все клиенты, которые с 1 по 30 сентября откроют себе карту «Ключ к счету», корпоративную карту World или оформят кредит по программе «КУБ», автоматически станут участниками розыгрыша iPhone 7 или Power Bank от платежной системы Masterсard. Результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте promos.pb.ua

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новости, приватбанк
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