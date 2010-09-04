Moody's повысило рейтинг ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги ПриватБанка с Caa3 до Caa2 вслед за недавним повышением рейтинга Украины. Агентство также изменило прогноз по рейтингам ПриватБанка со «стабильного» на «позитивный».
Как говорится в сообщении Moody's, долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте ПриватБанка повышен с Caa3 до Caa2 с «позитивным» прогнозом. Рейтинги депозитов в иностранной валюте ПриватБанка повышены до Caa3 с «позитивным» прогнозом после изменения предельного уровня рейтингов страны по депозитам в иностранной валюте до Caa3 с Ca.
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