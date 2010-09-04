Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,881 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Moody's повысило рейтинг ПриватБанка

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:54
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,483
Благодарностей: 2,415
УГ: 13
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
Moody's повысило рейтинг ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги ПриватБанка с Caa3 до Caa2 вслед за недавним повышением рейтинга Украины. Агентство также изменило прогноз по рейтингам ПриватБанка со «стабильного» на «позитивный».

Как говорится в сообщении Moody's, долгосрочный рейтинг депозитов в национальной валюте ПриватБанка повышен с Caa3 до Caa2 с «позитивным» прогнозом. Рейтинги депозитов в иностранной валюте ПриватБанка повышены до Caa3 с «позитивным» прогнозом после изменения предельного уровня рейтингов страны по депозитам в иностранной валюте до Caa3 с Ca.

Источник.
__________________
ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, приватбанк
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Moody's повысило кредитный рейтинг Украины на одну ступень ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 4 Вчера 15:28
Moody's повысило прогноз для банков России Mracobec Новости в мире финансов и инвестиций 4 24.10.2016 22:36
S&P повысило рейтинг Приватбанка ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 1 10.12.2015 19:32
Moody's повысило рейтинги Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка, Пивденный ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 24.11.2015 22:55
Moody's понизило рейтинг МДМ Банку, подтвердило банку «МИА» и повысило Натиксис Банку VictorSamus Новости в банковской сфере и страховании 0 29.05.2015 16:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет i1966: 556437 (ForexTrend)
От KEHKE в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Способ заработка на Яндекс директ
От mybiss в разделе «Яндекс.Директ»
Аватар GuitarFan
Подскажите сервис где можно обменять BTC на WMZ?
От GuitarFan в разделе «Криптовалюты: общий форум»
Аватара нет
BTC-e предложит бесплатную торговлю своим биржевым токеном
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар TTLuck2017
Колумбийское приложение по доставке продуктов питания Mercadoni привлекло $6,2 млн.
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Sergej O
in-stream.biz - in-stream
От Sergej O в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,881
Тем
486,881
Сообщений
12,096,913

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube