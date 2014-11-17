Новые видеокарты AMD распроданы за минуты

На этой неделе производитель интегральной микросхемной электроники AMD выпустил новую графическую карту и продукт был распродан за считанные минуты.
Тех-блоггеры внимательно следили за выпуском Vega 56, которая был представлена на популярных онлайн-площадках, таких как Newegg и Ebay, 28 августа. Как и ожидалось, учитывая огромный спрос на графические процессоры со стороны криптовалютных майнеров со всего мира, подавляющее большинство предложений были недоступны уже после первых пяти минут.
Также усугубляет ситуацию сообщения о том, что производственные проблемы привели к ограничению поставок новой карты Vega (которая продавалась в двух вариантах) и слухи о том, что дистрибьюторы могут завышать цену продажи, чтобы увеличить свои доходы в условиях огромного спроса.
Ранее CoinDesk сообщала, что такие компании, как AMD, а также конкурент в области производства графических процессоров Nvidia, получают хорошие доходы от притока покупателей видеокарт, которые хотят использовать аппаратное обеспечение для майнинга криптовалют наподобие эфира. Майнинг - это энергозатратный процесс, посредством которого новые транзакции добавляются в блокчейн, создавая новые монеты в качестве вознаграждения за процесс.
Однако, AMD все еще не делает ставку на криптовалюту, заявив ранее этим летом о том, что она не рассматривает данную технологию как долгосрочную возможность.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru