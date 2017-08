Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту. При поддержке

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 01:25 Сегодня, 01:25 Сегодня, 00:28 #1 Jeff Jeff Любитель

Регистрация: 24.07.2015 Сообщений: 602 Благодарностей: 47 УГ: 1 КП: 0.062 подарки Несколько причин, почему стоит обратить внимание на IOTA Небольшое введение

Сегодняшний бум на рынке криптовалют говорит о том, что децентрализация привлекает множество людей. Технология блокчейн – которая покликана изменить нашу жизнь, начиная с криптовалют и изменения банковской системы набирает больших оборотов, но технология блокчейн не вечная, уже появилась другая система, имеющая преимущества над блокчейном. Ведь согласитесь, будущий мир — это мир умных вещей: умных домов, холодильников, одежды, автономных транспортных средств. Технология блокчейн попросту не предназначена для мира с миллиардными транзакциями, через свои основные недостатки: предел масштабируемости, большие комиссии за транзакции, пропускная способность. А вот направленный ациклический граф, который называется Tangle - не имеет этих недостатков.









Немного общей информации о криптовалюте IOTA



IOTA – криптовалюта, которая ориентируется прежде всего на транзакции Machine-to-Machine (M2M). IOTA обеспечивает эффективные, безопасные, легкие, микротранзакции в реальном времени. Это децентрализованная криптовалюта с открытым исходным кодом, разработанная специально для Internet of Things, которая готова и гибка для масштабирования. Технология Tangle (клубок), которую использует IOTA, идеально подходит для Internet Of Things, так как в будущем будут миллиарды подключенных устройств, проводящих миллиарды микротранзакций.



IOTA была разработана в октябре 2015 року, уже в декабре того ж года провела ICO, в ходе которого удалось собрать 1 337 BTC. Все токены были созданные одновременно, общее их количество составляет 2 779 530 283 277 761 токен.



С 13 июня 2017 году IOTA доступна для торговли на бирже Bitfinex, в дальнейшем токены будут также доступны и на других биржах.



Сейчас эта криптовалюта входит в Топ-10 за рыночной капитализацией, занимая 8 место (цена за 1 MIOTA – $0,8628*, CAP – $2,4 млрд*).







Основные преимущества, которые инвестору необходимо принять во внимание:



Нету комиссии за транзакцию: я очень сомневаюсь в том, что кому-то нравится платить комиссию, то ли в банку за перевод средств, то ли майнерам за обработку биткойн-транзакции. Это особо актуально, когда вам нужно осуществить мелкую транзакцию, в сравнении с тем же лидером криптовалют – биткойнов, например, при переводе 4 долл. вам придётся заплатить комиссию в размере 100% и выше, а в IOTA – это 0. Дело в том, что IOTA не разделяет участников на пользователей и валидаторов транзакций, для того что бы осуществить одну транзакцию необходимо подтвердить две транзакции участников сети.





Нет майнеров: и это говорит о том, что нет сумасшедших затрат электричества, меньше вреда для окружающий среды. По поводу затрат электричества, можно сказать, что с другой стороны это будет минусом, когда криптовалюты такие, как биткойн и эфир подкреплены затратами электричества, то IOTA - нет.



Скорость транзакции со временем только увеличивается: на сегодняшний момент развития IOTA скорость может достигать 400 тх/с, в будущем при достаточной активности в сеть сможет проводить транзакции более 1000 тх/с.





Ожидает скорый бум на рынке Internet Of Things: большинство аналитиков сходятся в том, что на рынке скоро будет «жарко». Согласно данным которые предоставили аналитики BI Intelligence в 2020 году количество IoT-устройств составит 24 млрд, на сегодня это число выше 11 млрд**. Объем рынка к 2030 году составит $14 трлн – сообщают аналитики компании Accenture. Все больше компаний выходят на этот рынок, большие корпорации такие, как Samsung, Intel, HP и другие; вкладывают миллионы и миллиарды долларов в исследование и разработку Internet Of Things. Представьте, в скором будущем устройства начнут контактировать между собой, и им понадобится валюта для проведения некоторых операций, например ваше устройство продает вашие данные, конечно из вашего разрешения, некоторым компаниям, которые в свою очередь вам платят некоторое вознаграждение. Такие валюты как биткойн, не смогут справиться с рынком Internet Of Things (из-за множества факторов), и в этом случае IOTA - хорошо себя показывает, ведь именно она предназначена для этого рынка, транзакции будут почти моментальными (ведь чем активнее сеть, тем быстрее транзакции). Другой пример, для покупки одежды в будущем вам не понадобится ходить в магазин, вы сможете примереть одежду с помощью виртуальной примерочной, и конечно вам необходимо заплатить за одежду и IOTA отлично подходит, продавцу ненужно ждать часами пока деньги дойдут до него, как в случае с биткойном. Ещё пример, с развитием умных домов, вам не придётся самим расплачиваться за коммунальные услуги, это сможет сделать ваш умный дом, рассчитать количество потребленных ресурсов и заплатить за них, с помощью криптовалюты IOTA, компании, которая предоставляет коммунальные услуги.



Это только начало: IOTA работает в экспериментальном режиме и находится на начальном этапе, всего этих этапов согласно дорожной карте проекта – 3.

1 – листинг на бирже, создание Фонда IOTA, заключение некоторых партнерских отношений, распространение в мире;

2 - расширение возможностей IOTA: выпуск дополнительных модулей и функций;

3 - выпуск микропроцессоров, со способностью обработки тысячи транзакций в секунду.



Также IOTA привлекает к себе внимание и другими особенностями :

- IOTA позволяет сдавать в аренду те вещи которые традиционно никто не сдавал в аренду, например место на компьютере, различные электронные приборы, но для этого нужно, что бы был у них чип;

- распределительный учетный реестр IOTA может использоваться для электронного голосования;

- данные которые передаются через IOTA полностью защищённые от стороннего вмешательства;

- IOTA позволяет передавать полностью зашифрованные сообщения.



Эти преимущества, в конечном итоге рождают спрос на IOTA, все больше людей начнут интересоваться этой валютой, если посмотреть на ситуацию сейчас то можно увидеть, что большинство людей не знаю об этой валюте, не осведомлены о преимуществах для её держателей, которые она несет в себе, но постепенно будет привлекать к себе внимание, так как рынок Internet Of Things развивается быстрыми темпами.



Представитель команды разработчиков IOTA, Сонстебо сказал: «Я не вижу, что Internet Of Things действительно работает в больших масштабах без IOTA или эквивалента из-за требований безопасности и абсолютной необходимости взаимодействия».



Было бы не красиво по отношению к читателям, рассказывать о достоинствах IOTA, и не упомянуть о недостатке, которой инвесторы должны знать, это атака 51%. Если объяснят простыми словами, то когда пользователей находится в сети и проводит транзакции он является некой мере майнерами, но если они уже офлайн - ими не является, хакеру для совершения атаки необходимо, с помощью более мощного оборудования "перебить" весом своих транзакций, вес транзакций проводящих пользователям в реальном времени, и тогда сможет осуществить атаку двойной траты монет.





Заключение

И в качестве заключение я хоте бы сказать, что IOTA – это криптовалюта будущего, на сегодня трудно описать и представить весь то потенциал, которым она обладает. Ведь со стороны инвестора, она является недооценённым активом, на который спрос будет расти, ведь как я писал уже в статье будущий мир – это мир умных вещей «общающихся» между собой.



Скорей все в дальнейшем появляться другие криптовалюты для Internet Of Things, но стоит отметить, что IOTA уже сделала себе имя, и другим валютам будет тяжелей.



* - актуальные данные на момент написания статьи.

** - спорное число, смотрел у многих источниках, и везде отличается.





------------------------

Автор: Jeff Jeff

Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru Сегодняшний бум на рынке криптовалют говорит о том, что децентрализация привлекает множество людей. Технология блокчейн – которая покликана изменить нашу жизнь, начиная с криптовалют и изменения банковской системы набирает больших оборотов, но технология блокчейн не вечная, уже появилась другая система, имеющая преимущества над блокчейном. Ведь согласитесь, будущий мир — это мир умных вещей: умных домов, холодильников, одежды, автономных транспортных средств. Технология блокчейн попросту не предназначена для мира с миллиардными транзакциями, через свои основные недостатки: предел масштабируемости, большие комиссии за транзакции, пропускная способность. А вот направленный ациклический граф, который называется Tangle - не имеет этих недостатков.– криптовалюта, которая ориентируется прежде всего на транзакции Machine-to-Machine (M2M). IOTA обеспечивает эффективные, безопасные, легкие, микротранзакции в реальном времени. Это децентрализованная криптовалюта с открытым исходным кодом, разработанная специально для Internet of Things, которая готова и гибка для масштабирования. Технология Tangle (клубок), которую использует IOTA, идеально подходит для Internet Of Things, так как в будущем будут миллиарды подключенных устройств, проводящих миллиарды микротранзакций.IOTA была разработана в октябре 2015 року, уже в декабре того ж года провела ICO, в ходе которого удалось собрать 1 337 BTC. Все токены были созданные одновременно, общее их количество составляет 2 779 530 283 277 761 токен.С 13 июня 2017 году IOTA доступна для торговли на бирже Bitfinex, в дальнейшем токены будут также доступны и на других биржах.Сейчас эта криптовалюта входит вза рыночной капитализацией, занимая 8 место (цена за 1 MIOTA – $0,8628*, CAP – $2,4 млрд*).я очень сомневаюсь в том, что кому-то нравится платить комиссию, то ли в банку за перевод средств, то ли майнерам за обработку биткойн-транзакции. Это особо актуально, когда вам нужно осуществить мелкую транзакцию, в сравнении с тем же лидером криптовалют – биткойнов, например, при переводе 4 долл. вам придётся заплатить комиссию в размере 100% и выше, а в IOTA – это 0. Дело в том, что IOTA не разделяет участников на пользователей и валидаторов транзакций, для того что бы осуществить одну транзакцию необходимо подтвердить две транзакции участников сети.и это говорит о том, что нет сумасшедших затрат электричества, меньше вреда для окружающий среды. По поводу затрат электричества, можно сказать, что с другой стороны это будет минусом, когда криптовалюты такие, как биткойн и эфир подкреплены затратами электричества, то IOTA - нет.на сегодняшний момент развития IOTA скорость может достигать 400 тх/с, в будущем при достаточной активности в сеть сможет проводить транзакции более 1000 тх/с.большинство аналитиков сходятся в том, что на рынке скоро будет «жарко». Согласно данным которые предоставили аналитики BI Intelligence в 2020 году количество IoT-устройств составит 24 млрд, на сегодня это число выше 11 млрд**. Объем рынка к 2030 году составит $14 трлн – сообщают аналитики компании Accenture. Все больше компаний выходят на этот рынок, большие корпорации такие, как Samsung, Intel, HP и другие; вкладывают миллионы и миллиарды долларов в исследование и разработку Internet Of Things. Представьте, в скором будущем устройства начнут контактировать между собой, и им понадобится валюта для проведения некоторых операций, например ваше устройство продает вашие данные, конечно из вашего разрешения, некоторым компаниям, которые в свою очередь вам платят некоторое вознаграждение. Такие валюты как биткойн, не смогут справиться с рынком Internet Of Things (из-за множества факторов), и в этом случае IOTA - хорошо себя показывает, ведь именно она предназначена для этого рынка, транзакции будут почти моментальными (ведь чем активнее сеть, тем быстрее транзакции). Другой пример, для покупки одежды в будущем вам не понадобится ходить в магазин, вы сможете примереть одежду с помощью виртуальной примерочной, и конечно вам необходимо заплатить за одежду и IOTA отлично подходит, продавцу ненужно ждать часами пока деньги дойдут до него, как в случае с биткойном. Ещё пример, с развитием умных домов, вам не придётся самим расплачиваться за коммунальные услуги, это сможет сделать ваш умный дом, рассчитать количество потребленных ресурсов и заплатить за них, с помощью криптовалюты IOTA, компании, которая предоставляет коммунальные услуги.IOTA работает в экспериментальном режиме и находится на начальном этапе, всего этих этапов согласно дорожной карте проекта – 3.1 – листинг на бирже, создание Фонда IOTA, заключение некоторых партнерских отношений, распространение в мире;2 - расширение возможностей IOTA: выпуск дополнительных модулей и функций;3 - выпуск микропроцессоров, со способностью обработки тысячи транзакций в секунду.- IOTA позволяет сдавать в аренду те вещи которые традиционно никто не сдавал в аренду, например место на компьютере, различные электронные приборы, но для этого нужно, что бы был у них чип;- распределительный учетный реестр IOTA может использоваться для электронного голосования;- данные которые передаются через IOTA полностью защищённые от стороннего вмешательства;- IOTA позволяет передавать полностью зашифрованные сообщения.Эти преимущества, в конечном итоге рождают спрос на IOTA, все больше людей начнут интересоваться этой валютой, если посмотреть на ситуацию сейчас то можно увидеть, что большинство людей не знаю об этой валюте, не осведомлены о преимуществах для её держателей, которые она несет в себе, но постепенно будет привлекать к себе внимание, так как рынок Internet Of Things развивается быстрыми темпами.Представитель команды разработчиков IOTA, Сонстебо сказал: «Я не вижу, что Internet Of Things действительно работает в больших масштабах без IOTA или эквивалента из-за требований безопасности и абсолютной необходимости взаимодействия».Было бы не красиво по отношению к читателям, рассказывать о достоинствах IOTA, и не упомянуть о недостатке, которой инвесторы должны знать, это. Если объяснят простыми словами, то когда пользователей находится в сети и проводит транзакции он является некой мере майнерами, но если они уже офлайн - ими не является, хакеру для совершения атаки необходимо, с помощью более мощного оборудования "перебить" весом своих транзакций, вес транзакций проводящих пользователям в реальном времени, и тогда сможет осуществить атаку двойной траты монет.И в качестве заключение я хоте бы сказать, что IOTA – это криптовалюта будущего, на сегодня трудно описать и представить весь то потенциал, которым она обладает. Ведь со стороны инвестора, она является недооценённым активом, на который спрос будет расти, ведь как я писал уже в статье будущий мир – это мир умных вещей «общающихся» между собой.Скорей все в дальнейшем появляться другие криптовалюты для Internet Of Things, но стоит отметить, что IOTA уже сделала себе имя, и другим валютам будет тяжелей.* - актуальные данные на момент написания статьи.** - спорное число, смотрел у многих источниках, и везде отличается.------------------------Автор: Jeff JeffИсключительные права на статью принадлежат mmgp.ru Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 01:25 Сегодня, 01:25 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Горячие новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Инвестирование в криптовалюты Avrorum.io (ICO) ICO Завершенные и отмененные ICO Сомнительные ICO Проблемные ICO Биржи криптовалют Аналитика Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Leonidas2013 Анаэль 2017 MegaProfit mokol Michaeles Foxxxeremina Архив: Форекс-блоги Ruslan89 Vasyaenergy Dimoniy741 Roman Boroda ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования Инвестиционные портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы PrimeBroker.pro Форум о псевдоинвестициях InvestorsStartPage.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги и блоги HyipMe.com Profvest.com Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Криптотелефон. ICO Ziber - стоит обратить внимание! Анна Чернобай Новости криптовалют 0 20.07.2017 22:26 6 причин, почему стоит заниматься онлайн бизнесом Dimoni4e Предпринимательство и собственный бизнес 63 13.02.2017 22:29 5 причин, почему новичкам не стоит открывать блог на тему SEO Кочнев Илья Дайджест блогосферы 0 26.10.2009 14:27 Хостинг для блога. На что стоит обратить внимание? Kapitowka Сайт & Серверное администрирование 6 05.10.2009 17:20 E-mail маркетинг: рассылки и спам. На что стоит обратить внимание... isle Дайджест блогосферы 1 23.07.2009 21:54



Случайные темы Cpmbux.com - PTP От dddenden в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ» как подобрать код к проге? От desytov в разделе «Софт» alphainv - alphainv.net От hyipview в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Нефть ОПЕК немного поднялась в цене От dearox в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Hermes Plus - cashfond.com От Анна Чернобай в разделе «Список интернет мошенников» l2aradia.ru - Мир Юрского Периода От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Пользователей 420,881 Тем 486,881 Сообщений 12,096,913

MMGP.Ru 18+

Мобильная версия

Карта сайта

Помощь

Наверх ↑