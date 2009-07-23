Несколько причин, почему стоит обратить внимание на IOTA

Небольшое введение
Сегодняшний бум на рынке криптовалют говорит о том, что децентрализация привлекает множество людей. Технология блокчейн – которая покликана изменить нашу жизнь, начиная с криптовалют и изменения банковской системы набирает больших оборотов, но технология блокчейн не вечная, уже появилась другая система, имеющая преимущества над блокчейном. Ведь согласитесь, будущий мир — это мир умных вещей: умных домов, холодильников, одежды, автономных транспортных средств. Технология блокчейн попросту не предназначена для мира с миллиардными транзакциями, через свои основные недостатки: предел масштабируемости, большие комиссии за транзакции, пропускная способность. А вот направленный ациклический граф, который называется Tangle - не имеет этих недостатков.
Немного общей информации о криптовалюте IOTA
IOTA
– криптовалюта, которая ориентируется прежде всего на транзакции Machine-to-Machine (M2M). IOTA обеспечивает эффективные, безопасные, легкие, микротранзакции в реальном времени. Это децентрализованная криптовалюта с открытым исходным кодом, разработанная специально для Internet of Things, которая готова и гибка для масштабирования. Технология Tangle (клубок), которую использует IOTA, идеально подходит для Internet Of Things, так как в будущем будут миллиарды подключенных устройств, проводящих миллиарды микротранзакций.
IOTA была разработана в октябре 2015 року, уже в декабре того ж года провела ICO, в ходе которого удалось собрать 1 337 BTC. Все токены были созданные одновременно, общее их количество составляет 2 779 530 283 277 761 токен.
С 13 июня 2017 году IOTA доступна для торговли на бирже Bitfinex, в дальнейшем токены будут также доступны и на других биржах.
Сейчас эта криптовалюта входит в Топ-10
за рыночной капитализацией, занимая 8 место (цена за 1 MIOTA – $0,8628*, CAP – $2,4 млрд*).
Нету комиссии за транзакцию:
Основные преимущества, которые инвестору необходимо принять во внимание:
я очень сомневаюсь в том, что кому-то нравится платить комиссию, то ли в банку за перевод средств, то ли майнерам за обработку биткойн-транзакции. Это особо актуально, когда вам нужно осуществить мелкую транзакцию, в сравнении с тем же лидером криптовалют – биткойнов, например, при переводе 4 долл. вам придётся заплатить комиссию в размере 100% и выше, а в IOTA – это 0. Дело в том, что IOTA не разделяет участников на пользователей и валидаторов транзакций, для того что бы осуществить одну транзакцию необходимо подтвердить две транзакции участников сети.
Нет майнеров:
и это говорит о том, что нет сумасшедших затрат электричества, меньше вреда для окружающий среды. По поводу затрат электричества, можно сказать, что с другой стороны это будет минусом, когда криптовалюты такие, как биткойн и эфир подкреплены затратами электричества, то IOTA - нет.
Скорость транзакции со временем только увеличивается:
на сегодняшний момент развития IOTA скорость может достигать 400 тх/с, в будущем при достаточной активности в сеть сможет проводить транзакции более 1000 тх/с.
Ожидает скорый бум на рынке Internet Of Things:
большинство аналитиков сходятся в том, что на рынке скоро будет «жарко». Согласно данным которые предоставили аналитики BI Intelligence в 2020 году количество IoT-устройств составит 24 млрд, на сегодня это число выше 11 млрд**. Объем рынка к 2030 году составит $14 трлн – сообщают аналитики компании Accenture. Все больше компаний выходят на этот рынок, большие корпорации такие, как Samsung, Intel, HP и другие; вкладывают миллионы и миллиарды долларов в исследование и разработку Internet Of Things. Представьте, в скором будущем устройства начнут контактировать между собой, и им понадобится валюта для проведения некоторых операций, например ваше устройство продает вашие данные, конечно из вашего разрешения, некоторым компаниям, которые в свою очередь вам платят некоторое вознаграждение. Такие валюты как биткойн, не смогут справиться с рынком Internet Of Things (из-за множества факторов), и в этом случае IOTA - хорошо себя показывает, ведь именно она предназначена для этого рынка, транзакции будут почти моментальными (ведь чем активнее сеть, тем быстрее транзакции). Другой пример, для покупки одежды в будущем вам не понадобится ходить в магазин, вы сможете примереть одежду с помощью виртуальной примерочной, и конечно вам необходимо заплатить за одежду и IOTA отлично подходит, продавцу ненужно ждать часами пока деньги дойдут до него, как в случае с биткойном. Ещё пример, с развитием умных домов, вам не придётся самим расплачиваться за коммунальные услуги, это сможет сделать ваш умный дом, рассчитать количество потребленных ресурсов и заплатить за них, с помощью криптовалюты IOTA, компании, которая предоставляет коммунальные услуги.
Это только начало:
IOTA работает в экспериментальном режиме и находится на начальном этапе, всего этих этапов согласно дорожной карте проекта – 3.
1 – листинг на бирже, создание Фонда IOTA, заключение некоторых партнерских отношений, распространение в мире;
2 - расширение возможностей IOTA: выпуск дополнительных модулей и функций;
3 - выпуск микропроцессоров, со способностью обработки тысячи транзакций в секунду.
Также IOTA привлекает к себе внимание и другими особенностями
:
- IOTA позволяет сдавать в аренду те вещи которые традиционно никто не сдавал в аренду, например место на компьютере, различные электронные приборы, но для этого нужно, что бы был у них чип;
- распределительный учетный реестр IOTA может использоваться для электронного голосования;
- данные которые передаются через IOTA полностью защищённые от стороннего вмешательства;
- IOTA позволяет передавать полностью зашифрованные сообщения.
Эти преимущества, в конечном итоге рождают спрос на IOTA, все больше людей начнут интересоваться этой валютой, если посмотреть на ситуацию сейчас то можно увидеть, что большинство людей не знаю об этой валюте, не осведомлены о преимуществах для её держателей, которые она несет в себе, но постепенно будет привлекать к себе внимание, так как рынок Internet Of Things развивается быстрыми темпами.
Представитель команды разработчиков IOTA, Сонстебо сказал: «Я не вижу, что Internet Of Things действительно работает в больших масштабах без IOTA или эквивалента из-за требований безопасности и абсолютной необходимости взаимодействия».
Было бы не красиво по отношению к читателям, рассказывать о достоинствах IOTA, и не упомянуть о недостатке, которой инвесторы должны знать, это атака 51%
. Если объяснят простыми словами, то когда пользователей находится в сети и проводит транзакции он является некой мере майнерами, но если они уже офлайн - ими не является, хакеру для совершения атаки необходимо, с помощью более мощного оборудования "перебить" весом своих транзакций, вес транзакций проводящих пользователям в реальном времени, и тогда сможет осуществить атаку двойной траты монет.
Заключение
И в качестве заключение я хоте бы сказать, что IOTA – это криптовалюта будущего, на сегодня трудно описать и представить весь то потенциал, которым она обладает. Ведь со стороны инвестора, она является недооценённым активом, на который спрос будет расти, ведь как я писал уже в статье будущий мир – это мир умных вещей «общающихся» между собой.
Скорей все в дальнейшем появляться другие криптовалюты для Internet Of Things, но стоит отметить, что IOTA уже сделала себе имя, и другим валютам будет тяжелей.
* - актуальные данные на момент написания статьи.
** - спорное число, смотрел у многих источниках, и везде отличается.
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Автор: Jeff Jeff
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