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Спецслужбы США попытались раскрыть личность создателя биткоина. Кто им оказался?

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Старый Сегодня, 00:27
#1
Любитель
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 512
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Спецслужбы США попытались раскрыть личность создателя биткоина. Кто им оказался?


Специалисты АНБ рассказали о вычислении разработчика биткоина

Представители АНБ попытались раскрыть личность разработчика биткоина с помощью систем MUSCULAR и прослушивающих устройств PRISM. Так же применялись приемы деанонимизации, что бы узнать истинное лицо Сатоши Накамото.

Согласно аналитическим данным этот человек идеально знает английский язык и имеет личную стилистику написание текстов. Стоит отметить, что вполне возможно за этим лицом стоит целая группа, ведь в первом сообщении было правописание на американском английском, а далее был переход на классический английский.

Так же было выяснено, что человек отлично разбирается в C++, криптографии, P2P и экономической науке.

Специальная программа АНБ сравнивала его стилистику со всеми пользователями в интернете. Для этого программа даже выделила самые любимые слова Сатоши.

Исследователи заявляют, что классический английский был лишь маскировкой для анонимности личности и невозможности его определить.

Из многих вариантов программа выбрала единственного человека который максимально подходил под выбранные алгоритмы, ним стал Нил Кинг. Однако сам Нил отрекся от авторства биткоина. Когда задали вопрос Нилу о авторстве биткиона, он рассказал, что изучал статью в википедии, что бы понять что это такое.

В сети так же есть мнение, что Сатоши имеет ник в интернете Ник Сабо, а так же некое отношение к разработчику лайткоина Чарли Ли и бизнесмена Крейга Райта.

Уникальность: 100 %
ELENA BAR вне форума  
Старый Сегодня, 00:30
#2
Интересующийся
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.08.2017
Сообщений: 64
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Re: Спецслужбы США попытались раскрыть личность создателя биткоина. Кто им оказался?
очередная дичь
resonance2018 вне форума  
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Метки
биткоин, криптовалюта
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