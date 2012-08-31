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Агентство Нацбезопасности США якобы вычислило Сатоши Накамото: как им это удалось?

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Агентство Нацбезопасности США якобы вычислило Сатоши Накамото: как им это удалось?
Специалистам Агентства Нацбезопасности США (АНБ) с помощью систем тотальной прослушки PRISM, MUSCULAR и стилометрии удалось деанонимизировать создателя криптовалюты биткоин Сатоши Накамото. Об этом заявил интернет-предприниматель и инвестор Александр Мьюс, сообщает Geektimes.

По данным издания, проведенный в 2011 году лингвистический анализ всех онлайн сообщений от имени Сатоши Накамото (≈80 тысяч слов на форумах и в письмах рассылки) показал, что этот человек в совершенстве владеет английским языком, пишет в четком стиле и допускает мало опечаток. В первом сообщении он использовал американский английский, но после этого сразу переключился на классическое правописание с использованием таких слов как colour вместо color, grey вместо gray и так далее, обогащая тексты фразами вроде bloody hard.

Вместе с лингвистическим анализом был проведен и анализ программного кода. Это позволило сделать вывод, что разработчик программы — «программист мирового уровня с глубоким знанием C++ и обширным бэкграундом в области криптографии, экономики и P2P-систем».

АНБ, в свою очередь, использовали методы стилометрии — склонности повторяться в текстах.

Тексты Накамото сравнивались с триллионами образцов текстов других авторов в интернете. В частности, АНБ определило 50 самых популярных слов в текстах Сатоши. Затем его тексты разбили на 5000 текстовых фрагментов, для каждого из которых была рассчитана частотность этих 50 слов. Результатом стало уникальный идентификатор каждого фрагмента из 50 цифр. Затем, объясняет Мьюс, каждое из полученных чисел было помещено в 50-мерное пространство и спроецировано на плоскость с использованием метода главных компонент. В результате был получен некий цифровой отпечаток текстов Сатоши Накамото, который устанавливает его авторство.

Получив эти данные, АНБ задалось целью установить личность автора. С отпечатками Сатоши сравнили письма и чаты миллиарда человек, чтобы выявить его личность.

В ходе своего расследования профессор журналистики и профессиональный лингвист Адам Пененберг из Нью-Йоркского университета провел лингвистический анализ текстов Сатоши. По его мнению, разработчик биткоина умышленно использовал британскую маскировку, чтобы затруднить лингвистический анализ своих текстов, заметая тем самым следы.

Лучше всех под лингво-психологический портрет Сатоши Накамото подходит Нил Кинг (Neal J. King), считает автор расследования. Судя по его профилю на Facebook, это очень образованный и фантастически начитанный человек, он оставил отзывы к 46 книгам на Amazon, в том числе по астрономии, биологии, криптографии, лингвистике, литературе, математике, философии и физике. Причем эти отзывы написаны в отличном литературном стиле, очень чисто, без единого лишнего слова и опечаток. Впрочем, как и остальные потенциальные соавторы, Нил Кинг опровергает свою причастность к биткоину. Шесть лет назад на прямой вопрос он дал весьма пространный ответ, заявив, что вообще никогда не слышал о биткоине и что для получения хоть какой-либо информации о криптовалюте ему пришлось изучить статью в Википедии.

В 2013 году специалист по безопасности Серхио Лернер, ныне возглавляющий RSK Labs, провел тщательный анализ начальных транзакций и убедительно доказал, что c 3 января 2009 года по 25 января 2010 года майнингом занимался только один человек, и абсолютное большинство добытых в то время монет хранятся у него до сих пор.

Очевидно, что этим самым человеком был создатель криптовалюты, которого мы знаем под псевдонимом Сатоши Накамото.

Однако нельзя однозначно утверждать, что сгенерированные в первое время монеты принадлежат Сатоши, но факт в том, что некто начал майнинг с первого блока и продолжал его целый год на стабильной скорости около семи мегахешей в секунду, с небольшими паузами примерно каждые 100 часов, предположительно, для резервного копирования кошелька.

По оценкам автора, Сатоши в первые месяцы добыл около 1 млн монет.

В целом, из 1 814 400 первых сгенерированных монет около 1 148 800 (около 63%) никогда не тратились. Возможно, почти все эти монеты до сих пор находятся в распоряжении Сатоши Накамото.

Напомним, желание установить личность создателя главной криптовалюты в сети превратилось в настоящую охоту. Выдвигались теории, что под псевдонимом скрывается Ник Сабо, некогда участвовавший в разработке некой криптовалюты, которая, впрочем, не увенчалась особым успехом. Также с именем Сатоши связывали личность создателя Litecoin Чарли Ли и автралийского предпринмателя Крейга Райта.

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Анна Чернобай вне форума  
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