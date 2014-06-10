Дальний Восток хотят сделать базой майнинга криптовалют

Дальний Восток хотят сделать домом майнинговых мощностей и криптовалютных бирж
Представители президента РФ рассказали, что Дальний Восток могут включить в план по развитию криптовалют. В частности планируют рассматривать и принимать лучшие бизнес-проекты по постройке майнинговых ферм и криптобирж.
Юрий рассказал, что уже сейчас рассматриваются интересные проекты по добыче биткоинов на Дальнем Востоке, если проект будет удачным то не за горами и открытие криптовалютных бирж.
Трутнев рассказал, что согласно исследованием электрическая энергия в этом регионе одна из самых дешевых и часто мощности добычи ее превышают требуемую.
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