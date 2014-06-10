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Дальний Восток хотят сделать базой майнинга криптовалют

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Дальний Восток хотят сделать базой майнинга криптовалют


Дальний Восток хотят сделать домом майнинговых мощностей и криптовалютных бирж

Представители президента РФ рассказали, что Дальний Восток могут включить в план по развитию криптовалют. В частности планируют рассматривать и принимать лучшие бизнес-проекты по постройке майнинговых ферм и криптобирж.

Юрий рассказал, что уже сейчас рассматриваются интересные проекты по добыче биткоинов на Дальнем Востоке, если проект будет удачным то не за горами и открытие криптовалютных бирж.

Трутнев рассказал, что согласно исследованием электрическая энергия в этом регионе одна из самых дешевых и часто мощности добычи ее превышают требуемую.

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Метки
биткоин, майнинг
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