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Криптовалютных кошелек Jaxx обзавелся поддержкой новых токенов

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Старый Сегодня, 23:27
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 508
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Криптовалютных кошелек Jaxx обзавелся поддержкой новых токенов


Команда Jaxx объявила о добавлении двух новых токенов которые удачно провели ICO

Разработчики компании Jaxx заявили, что в их криптовалютных кошелек будет добавлен функционал использования токенов блокчейн-платформы Po.et и проекта Cofound.it .

Так же кошелек Jaxx в ближайший месяц ожидают глобальные обновления и добавление множества новых токенов. О всех предстоящих планах представители компании пообещали сообщить позже.

Энтони который находится на посту главы СЕО Jaxx рассказал, что их цель сделать кошелек номер один во всем мире. В планах добавить богатый функционал, интеграцию партнерства с криптобиржами, краудфандинговыми площадками и добавить другие криптовалюты.

Уникальность: 100.00%
ELENA BAR на форуме  
Старый Сегодня, 23:29
#2
Интересующийся
 
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Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.08.2017
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Re: Криптовалютных кошелек Jaxx обзавелся поддержкой новых токенов
первый раз про jaxx слышу (
resonance2018 на форуме  
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Метки
криптовалюта
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