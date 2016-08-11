Криптовалютных кошелек Jaxx обзавелся поддержкой новых токенов

Команда Jaxx объявила о добавлении двух новых токенов которые удачно провели ICO
Разработчики компании Jaxx заявили, что в их криптовалютных кошелек будет добавлен функционал использования токенов блокчейн-платформы Po.et и проекта Cofound.it .
Так же кошелек Jaxx в ближайший месяц ожидают глобальные обновления и добавление множества новых токенов. О всех предстоящих планах представители компании пообещали сообщить позже.
Энтони который находится на посту главы СЕО Jaxx рассказал, что их цель сделать кошелек номер один во всем мире. В планах добавить богатый функционал, интеграцию партнерства с криптобиржами, краудфандинговыми площадками и добавить другие криптовалюты.
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