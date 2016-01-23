Капитал десяти богатейших семей России вырос до $27 млрд - 1,62 Триллиона рублей

Богатейшая десятка семей России увеличили своё состояние до $27 млрд это около 1,62 триллиона рублей
Богатые богатеют, бедные становятся ещё беднее
Самыми богатыми семьями в России, по версии Forbes являются семейства Гуцериевых, Ротенбергов и Ананьевых.
В первых местах данного рейтинга семейство Гуцериевых их состояние оценивается в $9,91 млрд. Михаил Гуцириев является владельцем промышленно-финансовой группы «Сафмар». Это один из крупнейших российских финансово-промышленных многоотраслевых конгломератов.
Название это группы происходит от имени родителей основателя группы Михаила Гуцериева - Сафарбека и Марем. В состав этого конгломерата входят промышленные, банковские, строительные и многие другие активы, в числе которых компания «Русснефть» и банковская группа Бинбанка.
Состояние самого Михаила Гуцериева Forbes оценивает в $5,5 млрд. Состояние его брата Саит-Салам Гуцериева оценивается в $1,6 млрд, а племянника Михаила Шишханова — в $2 млрд.
Сын Михаила Гуцериева Саид Гуцериев является генеральным директором входящей в конгломерат компании «Фортеинвест» и обладает личным состоянием в $770 млн. Племянник Гуцеривева Билан Ужахов занимает пост вице-президента приобретенного группой «Сафмар» в марте этого года компании «М.Видео». Его состояние оценивается в $40 млн.
Таким образом Гуцеривевы уже третий год подряд занимают первую строчку рейтинга самых богатых семей России. С 2015 года их суммарное состояние выросло в 2,5 раза.
Второе место в рейтинге богатейших семейств России занимают Ротенберги. При этом в 2014 году они были на первом месте, но в 2015 скатились на второе из-за антироссийских санкций Запада.
По оценкам Forbes, совокупное состояние Ротенбергов составляет $4,2 млрд. Аркадий Ротенберг владеет $2,5 млрд, а его брату Борису Ротенбергу принадлежит $1 млрд. У сына Аркадия Ротенберга Игоря — $700 млн.
Состояние Ротенберги получили на подрядах государственной корпорации «Газпром», а также других государственных заказах. Именно структуры Ротенбергов возводят мост через Керченский пролив.
Третье место в рейтинге богатейших людей России занимают братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Их суммарное состояние оценивается в $2,7 млрд. Ананьевы являются совладельцами холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и факты».
На четвертое место вырвалась семья Шаймиевых. Айрат и Радик Шаймиевы, которые являются сыном первого президента Татарии Минтимера Шаймиева, обладают состоянием по $1,1 млрд каждый.
https://regnum.ru/news/2315697.html
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