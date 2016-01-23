Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,875 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Капитал десяти богатейших семей России вырос до $27 млрд - 1,62 Триллиона рублей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:11
#1
Любитель
 
Имя: Morgan Stanley
Пол: Мужской
Адрес: Ни́цца(Nizza)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 859
Благодарностей: 186
УГ: 52
КП: 0.201
подарки
Капитал десяти богатейших семей России вырос до $27 млрд - 1,62 Триллиона рублей
Богатейшая десятка семей России увеличили своё состояние до $27 млрд это около 1,62 триллиона рублей

Богатые богатеют, бедные становятся ещё беднее
Самыми богатыми семьями в России, по версии Forbes являются семейства Гуцериевых, Ротенбергов и Ананьевых.

В первых местах данного рейтинга семейство Гуцериевых их состояние оценивается в $9,91 млрд. Михаил Гуцириев является владельцем промышленно-финансовой группы «Сафмар». Это один из крупнейших российских финансово-промышленных многоотраслевых конгломератов.
Название это группы происходит от имени родителей основателя группы Михаила Гуцериева - Сафарбека и Марем. В состав этого конгломерата входят промышленные, банковские, строительные и многие другие активы, в числе которых компания «Русснефть» и банковская группа Бинбанка.

Состояние самого Михаила Гуцериева Forbes оценивает в $5,5 млрд. Состояние его брата Саит-Салам Гуцериева оценивается в $1,6 млрд, а племянника Михаила Шишханова — в $2 млрд.

Сын Михаила Гуцериева Саид Гуцериев является генеральным директором входящей в конгломерат компании «Фортеинвест» и обладает личным состоянием в $770 млн. Племянник Гуцеривева Билан Ужахов занимает пост вице-президента приобретенного группой «Сафмар» в марте этого года компании «М.Видео». Его состояние оценивается в $40 млн.

Таким образом Гуцеривевы уже третий год подряд занимают первую строчку рейтинга самых богатых семей России. С 2015 года их суммарное состояние выросло в 2,5 раза.
Второе место в рейтинге богатейших семейств России занимают Ротенберги. При этом в 2014 году они были на первом месте, но в 2015 скатились на второе из-за антироссийских санкций Запада.

По оценкам Forbes, совокупное состояние Ротенбергов составляет $4,2 млрд. Аркадий Ротенберг владеет $2,5 млрд, а его брату Борису Ротенбергу принадлежит $1 млрд. У сына Аркадия Ротенберга Игоря — $700 млн.

Состояние Ротенберги получили на подрядах государственной корпорации «Газпром», а также других государственных заказах. Именно структуры Ротенбергов возводят мост через Керченский пролив.

Третье место в рейтинге богатейших людей России занимают братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Их суммарное состояние оценивается в $2,7 млрд. Ананьевы являются совладельцами холдинга «Промсвязькапитал», в который входят один из крупнейших российских банков Промсвязьбанк, IT-компания «Техносерв», а также газета «Аргументы и факты».

На четвертое место вырвалась семья Шаймиевых. Айрат и Радик Шаймиевы, которые являются сыном первого президента Татарии Минтимера Шаймиева, обладают состоянием по $1,1 млрд каждый.

https://regnum.ru/news/2315697.html

добавлено через 9 минут

__________________
Вы держитесь там, Хорошего настроения, Здоровия!
Последний раз редактировалось Valensiano; Сегодня в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Valensiano на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Скачок нефтяных цен пополнил бюджет России на 1,5 триллиона рублей SMaryana Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.02.2017 00:52
Объем выдачи ипотеки в России достиг 1,3 триллиона рублей МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 2 22.12.2016 00:36
Банковский сектор России построил финансовую пирамиду на 2 триллиона рублей Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 9 22.09.2016 14:47
Некоторые секреты богатейших семей России Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 4 25.06.2016 15:52
Регулятивный капитал украинских банков за девабрь вырос на 30,5 млрд. грн. Андрей Светличный Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.01.2016 10:44

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Маген
ПАММ-счет A_Profit:668390 (ForexTrend)
От Маген в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар veranika55
Как криптовалюта изменит мир
От veranika55 в разделе «Инвестирование в криптовалюты»
Аватар Oliver Frank
Беларусь договаривается о поставках нефти из Ирана через Украину
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар makedonych
Облачная добыча криптовалюты
От makedonych в разделе «Биржи криптовалют»
Аватара нет
Лучшая защита от взлома советников
От manialex в разделе «Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language)»
Аватар Вова Белый
invest-fund.biz - invest fund
От Вова Белый в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,875
Тем
486,856
Сообщений
12,096,513

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube