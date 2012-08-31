В ГФС назвали Bitcoin "денежным суррогатом"

В Государственной фискальной службе настаивают на том, что криптовалюта Bitcoin не может быть средством платежа. При этом, в ГФС указывают на нормы отечественного законодательства и определение Нацбанка.
Об этом сообщили на запрос Укринформа в ГФС.
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«Разъяснение относительно правомерности использования в Украине «виртуальной валюты/криптовалюти» предоставлено Национальным банком Украины 10.11.2014 года, согласно которому Национальный банк Украины рассматривает «виртуальную валюту/криптовалюту» Bitcoin «как денежный суррогат, который не имеет обеспечения реальной стоимостью и не может использоваться физическими и юридическими лицами на территории Украины как средство платежа, поскольку это противоречит нормам украинского законодательства» и рекомендует гражданам использовать услуги только тех платежных систем, систем расчетов, которые внесены Национальным банком Украины в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры», -
говорится в ответе на запрос.
Кроме того в ГФС указывают на ст. 99 Конституции Украины, которой определено, что денежной единицей Украины является гривна, обеспечение стабильности которой является основной функцией центрального банка государства - Национального банка Украины.
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Кроме того, статьей 192 Гражданского кодекса Украины определено, что денежная единица Украины - гривна является законным платежным средством, обязательным к приему по номинальной стоимости на всей территории Украины. При этом, иностранная валюта может использоваться в Украине в случаях и в порядке, установленных законом.
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«В соответствии со статьей 40 Закона Украины от 20 мая 1999 №679-XIV «О Национальном банке Украины» (далее - Закон № 679) Национальный банк Украины устанавливает правила, формы и стандарты расчетов банков и других юридических и физических лиц в экономическом обращении Украины с применением как бумажных, так и электронных документов, а также платежных инструментов и наличных, координирует организацию расчетов, дает разрешения на осуществление клиринговых операций и расчетов.
Кроме того, Национальный банк Украины, определяет структуру валютного рынка Украины и организует торговлю валютными ценностями на нем в соответствии с законодательством Украины о валютном регулировании (статья 45 Закона № 679). Статьей 32 Закона № 679 определено, что выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов как средства платежа запрещается», -
добавили в ГФС.