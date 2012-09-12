BTC-e запустится на домене btc-e.nz и другие подробности перезапуска биржи

Администраторы BTC-e сделали новое заявление, согласно которому перезапуск биржи будет происходить в три этапа. Соответствующая запись от имени биржи размещена на Bitcointalk.
По словам представителей BTC-e, на первоначальном этапе «старая» компания, с которой у пользователей биржи подписан договор оферты, должна будет до 15 сентября подготовить и передать «новой» компании цифровые персональные данные пользователей. Эта информация должна будет полностью соответствовать требованиям законодательства ЕС о персональных данных.
На втором этапе лицензируемая финансовая инвестиционная компания должна будет заняться реструктуризацией цифровых активов новой компании, а также регистрацией цифровых данных пользователей.
На третьем этапе лицензируемая финансовая инвестиционная компания должна будет провести аудит и регистрацию персональных данных в соответствии с требованиями AML/KYC.
Также в сообщении BTC-e говорится, что пользователям будут доступны возможности проверки целостности цифрового баланса и возможность внесения измененений в настройки безопасности аккаунтов. Для общения и поддержки будет доступен чат.
Сам сервис при этом будет запущен на старом домене (btc-e.nz).
Напоследок представители BTC-e настоятельно порекомендовали пользователям обновить настройки безопасности и идентификации, добавив, что следующий апдейт по перезапуску биржи запланирован на 1 сентября.
Напомним, несколько дней назад администрация биржи BTC-e подтвердила свое намерение перезапустить платформу. Немного ранее представители торговой площадки опубликовали обновленный план возврата средств инвесторам.
Источник