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BitConnect - bitconnect.co - РЕФБЕК 100%

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:04
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Германия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.08.2014
Сообщений: 627
Благодарностей: 121
УГ: 5
КП: 0.000
BitConnect - bitconnect.co - РЕФБЕК 100%
Всем привет! Предлагаю рефбек в проекте BitConnect в размере 100% что составляет 7 % от суммы депозита,на первый депозит и 5% на все последующие.

Тема развитие проекта на форуме ММГП:

Консультации по регистации в проекте в личке, или месенджере Telegram - самый оптимальный и быстрый на сегодня вариант, мой логин - @viko30

Условия предоставления:

Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке.
Ваш пригласитель: lena2272

После регистрации - отписываемся мне в личке, или Telegram - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, телеграмме - логин вашего аккаунта, сумму депозита и Bitconnekt adress - я обмениваю рефку на битконекты и вам делаю внутренний перевод это происходит за секунды. Потом вы сами их обмениваете на битки и выводите
.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.

Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!

Всем удачных инвестиций и профита!
__________________
Bitconnect-Партизан с марта 2016 , от 30 до 40 % в месяц. Подробности на сайте .
viko30 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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