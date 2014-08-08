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BitConnect - bitconnect.co - РЕФБЕК 100%
Всем привет! Предлагаю рефбек в проекте BitConnect в размере 100% что составляет 7 % от суммы депозита,на первый депозит и 5% на все последующие.
Тема развитие проекта на форуме ММГП:
Консультации по регистации в проекте в личке, или месенджере Telegram - самый оптимальный и быстрый на сегодня вариант, мой логин - @viko30
Условия предоставления:
Ссылка для регистрации в подписи или запросить в личке.
Ваш пригласитель: lena2272
После регистрации - отписываемся мне в личке, или Telegram - я проверяю действительно ли вы зарегились подо мной.
Если вы зарегистрированы подо мной - я говорю "ОК" и вы делаете вклад после чего:
Оставляете заявку в этой теме или в личке, телеграмме - логин вашего аккаунта, сумму депозита и Bitconnekt adress - я обмениваю рефку на битконекты и вам делаю внутренний перевод это происходит за секунды. Потом вы сами их обмениваете на битки и выводите
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После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор получивший рефбек не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационнный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственноcть за свои инвестиции несете вы сами!
Всем удачных инвестиций и профита!