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Словарик терминов для участников ICO
Многие пользователи, которые только начинают свое знакомство с миром криптовалютного краудфандинга, очень часто испытывают затруднения с пониманием тех или иных используемых терминов. В этой статье будет представлен короткий обзор основных понятий.
1. ICO (аббревиатура от Initial coin offering в переводе на русский язык звучит как «первичное предложение монет») — один из наиболее популярных сейчас способов привлечения инвестиций в проекты, которые позиционируют себя как стартапы, использующие блокчейн технологию для реализации своих продуктов или технологий.
2. Токены (token)– платежное средство компании, которая проводит краудсейл, которое может быть использовано для реализации различных функций. Участники ICO покупают токены в обмен на различные виды криптовалют (чаще всего Эфириум) или фиатные валюты. Обладание токенами может давать их владельцам право:
• на получение дохода (если это предусмотрено);
• на голосование (если это предусмотрено);
• извлекать прибыль из продажи их другим пользователям посредством различных криптовалютных бирж.
Некоторые компании представляют возможность байбэка (обратного выкупа) токенов.
3. Стандарт токена – его соответствие определенным программным требованиям, которые признаются крупными разработчиками по умолчанию. Основным стандартом токена, который используется на ICO, является ERC20 (Ethereum Request for Comments), который используется в блокчейн Эфириум. Создать собственный токен на этом стандарте довольно просто даже для человека очень далекого от программирования. Тут подана детальная инструкция – так что дерзайте! Может именно ваш токен станет самым популярным и желаемым среди пользователей.
Другим стандартом, который начинает набирать популярность, является ERC223.
4. Платформа – набор программных и аппаратных средств, функциональность которых позволят провести все необходимые действия по подготовке и проведению краудфандинга. Наиболее популярной была и остается платформа Эфириум. В последнее время многие проекты стали переходить на Waves, которая предоставляет ряд дополнительных возможностей, в том числе и в плане обеспечения безопасности собранных средств. Суммарная доля ICO, проводимых на Waves сейчас составляет около 10%.
5. Хард-кэп (hard cap) – максимальное количество средств, которые будут собраны в процессе краудфандинга.
6. Софт-кэп (soft cap)– количество средств, которых будет достаточно для развития основных продуктов и сервисов стартапа.
7. Ранние птицы (early birds) – первые инвесторы. Как правило, им предоставляется возможность купить токены с хорошей скидкой.
8. Пресейл (presale) – предварительная продажа токенов. Пресейл предшествует основному раунду и может быть частным (закрытым) или открытым (доступным для всех желающих).
Стоимость токенов на пресейле всегда ниже, чем на ICO. Именно это привлекает многих инвесторов.
9. Краудфандинг (crowdfunding) – в переводе с английского «сбор средств с толпы» - один из способов привлечения средств при котором частные лица могут стать инвесторами посредством покупки токенов или других активов.
10. Краудсейл (crowdsale) – то же самое, что и краудфандинг.
11. Баунти (bounty) – рекламные кампании, которые проводятся с привлечением пользователей тематических форумов и групп в социальных сетях. Основная задача баунти – повысить узнаваемость продвигаемого бренда и вовлечь инвесторов в процесс покупки токенов. Участники баунти кампаний получают за свои действия вознаграждение от компании, чаще всего в тех же токенах.
12. Смарт-контракт – по сути то же самое, что и бизнес план. В нем детально прописывают все этапы и действия по проведению ICO.