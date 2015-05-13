Центральный банк Колумбии тестирует Blockchain-проект Corda

Центральный Банк Колумбии Banco de la Republica Colombia начал сотрудничать с консорциумом R3 для тестирования технологии Blockchain которая называется Corda. Благодаря своим партнерским отношениям Центральный банк фактически вступил в глобальный консорциум R3, который в настоящее время насчитывает свыше 80 финансовых учреждений по всему миру.
Между тем, R3 и Валютное управление Сингапура (MAS) недавно завершили тестирование системы Corda для межбанковских платежей. Сотрудничество с различными Центральными банками является частью стратегии по разработке ПО, направленного на диверсификацию для финансовых регуляторов и государственных учреждений.
Дэвид Раттер, главный исполнительный директор R3 заявил, что его план предназначен для расширения пилотных проектов благодаря Corda.
В конечном счете, наша цель состоит в том, чтобы с самого начала иметь в своем распоряжении регулирующие органы для пилотных проектов.
В своем заявлении о тестировании Corda, Центральный банк заявил, что тестирование предназначено для оценки эффективности работы Corda в области управления торгов ценных бумаг в финансовой системе Колумбии.
В наших интересах оценить преимущества этой технологии для безопасной и эффективной торговли обменом ценными бумагами в колумбийской финансовой системе.
Предполагается, что тестовый запуск Corda получит более широкую поддержку со стороны колумбийский властей, несмотря на то, что Биткоин до сих пор считается незаконным в стране, особенно если тестовый запуск предоставит положительные результаты.
Перевод специально для MMGP.RU