Продажа прогнозов на футбол. +30% ROI. Верифицированная статистика.
Здравствуйте!
Собираю базу подписчиков для платной рассылки прогнозов на футбольные события.
В настоящее время:
Количество ставок: 92
Средний коэффициент: 4.55
Размер ставки: фиксированный - 10 юнитов
Прибыль: +271 юнит
ROI: +32%
Ссылка: betandcombo.blogabet.com
Сразу отмечу, что никто не собирается продавать прогнозы с завтрашнего дня, количество бесплатных ставок будет увеличено до 200. В настоящее время я активно на будущее разыскиваю подписчиков по всему интернету. Необходимо 20 человек.
Стоимость рассылки будет составлять 100 евро в месяц (100-200 ставок).
Re: Продажа прогнозов на футбол. +30% ROI. Верифицированная статистика.
А почему всё по линиям марафонов да юнибетов? Вы раз такие деньги просите, давайте уж по линии тех контор, где наживать можно, а не по тем, где после первых ста долларов профита в нули порежут
Ну и 500-600 ставок минимум нужно, дабы о каком-то вашем уровне речь вести, выборка (опять же тем более по оптимизации таких БК) просто смешная
И почему в шапке висит "+30 ROI"? О чём говорят эти цифры после 93 ставок? Вы набейте стату в тыщу ставок да приходите хвалиться ройкой, кому она после ста ставок по юнибетам нужна?
Последний раз редактировалось SergioConceicao; Сегодня в 21:50.
Re: Продажа прогнозов на футбол. +30% ROI. Верифицированная статистика.
Цитата:
Сообщение от SergioConceicao
А почему всё по линиям марафонов да юнибетов? Вы раз такие деньги просите, давайте уж по линии тех контор, где наживать можно, а не по тем, где после первых ста долларов профита в нули порежут. Ну и 500-600 ставок минимум нужно, дабы о каком-то вашем уровне речь вести, выборка (опять же тем более по оптимизации таких БК) просто смешная
Вы абсолютно правы, благодарю вас. Однако если вы внимательно посмотрите, то в "юнибетах" проставляется даже Лига чемпионов и условный Кубок английской лиги. Эти события есть везде, как и все остальные. Но мне импонирует инструмент блогабета - Betbrain, - и я продолжу пользоваться им. Более того, это никак не отражается на доставке информации в руки подписчиков. Как ей можно распорядиться, каждый решает сам.
Что касается дистанции, то тут вы также правы. В то же время никто никому не мешает продолжить следить за результатами по тому же адресу уже после того, как блог станет скрытым. Точнее он станет платным, но цена будет явно завышена. А следить сможет любой по своему желанию.
добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от SergioConceicao
И почему в шапке висит "+30 ROI"? О чём говорят эти цифры после 93 ставок? Вы набейте стату в тыщу ставок да приходите хвалиться ройкой, кому она после ста ставок по юнибетам нужна?
В шапке висит то, что есть на данным момент, и не более того.
Последний раз редактировалось Vecon-ST; Сегодня в 21:56.
Причина: Добавлено сообщение
Re: Продажа прогнозов на футбол. +30% ROI. Верифицированная статистика.
Цитата:
Сообщение от Vecon-ST
то в "юнибетах" проставляется даже Лига чемпионов и условный Кубок английской лиги. Эти события есть везде, как и все остальные
Ну так и проставляйте тогда их в пинуклах и сбобетах, там и посмотрим разницу в ройке после сотни-другой ставок В юнибете я могу поставить 5 долларов, зачем мне прогнозы по их линии, пусть даже она на 10 копеек выше рыночной? А вот в пинукле на такое могу и 5000 - разница, как по мне, существенная
добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Vecon-ST
В шапке висит то, что есть на данным момент, и не более того.
т.е. эта цифра постоянно будет меняться в названии темы, в соответствии с текущими показателями? Когда через 50 ставок она станет 15, а через 100 - 10, в шапке это отразится?
Последний раз редактировалось SergioConceicao; Сегодня в 22:04.
Причина: Добавлено сообщение