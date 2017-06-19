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liveeworld-liveeworld.ru

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 21:29
#1
Любитель
 
Имя: Костя
Пол: Мужской
Адрес: Челябинск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.06.2017
Сообщений: 183
Благодарностей: 27
УГ: 7
КП: 0.048
liveeworld-liveeworld.ru
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.

Старт проекта 30.08.2017
Добро пожаловать в игру LiveeWorld




LiveeWorld - экономическая игра, в которой каждый игрок может начать зарабатывать реальные деньги!






Немного информации с проекта:

В нашей игре Вы можете заработать реальные деньги. Все, что вам нужно сделать - это купить один или несколько участков, построить там производство, собрать ресурсы и продать их.

Краткие правила игры
При регистрации начисляется 110 золота, так что Вы можете сразу купить себе участок и построить свое первое сооружение.

В игре два типа сооружений: лесопилка и каменоломня. Каждое сооружение приносит свой вид ресурса. Кроме того, сооружения можно улучшать. Чем лучше сооружение, тем больше ресурса оно приносит. Всего есть 6 уровней улучшения.

Собранные ресурсы можно продать на рынке. Продавать можно либо Ростовщику (что не очень выгодно, зато быстро), либо другим игрокам (это гораздо выгоднее, однако неизвестно, как быстро будет совершена покупка). Кроме того, важно, в каком месте располагается Ваш участок. Чем ближе Ваш участок к игроку, с которым Вы совершаете сделку, тем более выгодная она будет (система взимает комиссию за доставку товаров через карту). Поэтому в игре важно не только прокачать строение, но и выбрать правильное месторасположение для строения!

Плюс, Ваши строения будут приносить на 10% больше ресурсов, если будут находиться рядом друг с другом! Если рядом находятся ДВА Ваших однотипных сооружения, то вы получаете на 5% больше ресурсов, если ТРИ сооружения, то Вы получаете на 10% больше ресурсов.

Желаем Вам удачи и прибыли!


Платежные системы:payeer,nixmoney
Курс - 1000 золота = 1$
Минимальная сумма пополнения 0,1$
Минимальная сумма выплаты 0,2$
Реферальная система:5%



Депозит








добавлено через 31 минуту
Затраты на прокачку 3 ур- 13.5$ При покупке-продаже сырья РОСТОВЩИКУ, цены немного кусаются. Купить 1 изделие можно по 0.15 золота, а продать 0.05. По этому советую покупать-продавать обычным пользователям проекта. В этом случае срок окупаемости будет 1 месяц)
__________________
Нужен тс,постер выплат пиши
Последний раз редактировалось Neftialp; Сегодня в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Neftialp на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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