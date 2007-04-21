Биржа БТС-Е сообщает о начале возобновления работы

Админы бтсе сообщают что запуск сервиса будет проходить в 3 этапа.
На первом этапе, старая компания (с которой у вас подписан договор оферты), подготовит и передаст новой компании цифровые персональные данные пользователей, в полном соответствии с европейскими директивами о персональных данных и с соблюдением европейского законодательства в этой области.
Сроки передачи до 15.09.2017
На втором этапе лицензируемая финансовая инвестиционная компания, берет на себя задачу о реструктуризации цифровых активов новой компании и регистрации цифровых данных пользователей у себя.
На третьем этапе лицензируемая финансовая инвестиционная компания проведет аудит и регистрацию персональных данных в соответствии с законами по AML и процедурами по идентификации KYC.
В дальнейшем эта финансовая компания под своей финансовой лицензией будет оперировать как цифровыми, так и денежными данными.
Параллельно с юридическим вопросом о реструктуризации, пользователям будет предоставлена возможность проверить целостность цифрового баланса в аккаунте пользователя, а также пользователи смогут провести изменения в безопасности аккаунта. Для общения и поддержки будет доступен чат.
Для этих целей сервис нами будет запущен на старом домене (btc-e.nz). Вы сможете авторизоваться и проверить ваш баланс до пересчета.
Срок до 02.09.2017
Так как существует риск доступа третьих лиц к учетным записям аккаунтов и для защиты цифровых балансов пользователей, настоятельно рекомендуем обновить настройки безопасности и идентификации. Инструкция по этим действиям будет продублирована отдельным новостным сообщением.
Системой тикетов (helpdesk) будет оперировать лицензируемая финансовая компания после начала процедуры передачи цифровых данных. После запуска сервиса от финансовой компании и вслучае если у вас возникли сложности с входом в аккаунт или есть неточности по балансу, вы сможете получить помощь и ответы через тикет систему.
Следующее информационное обновление выйдет 01.09.2017
на данный момент по адресу https://btc-e.nz/exchange/btc_usd
висит заглушка с обьявлением о техработах
по материалам bitcointalk.org