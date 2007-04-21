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Биржа БТС-Е сообщает о начале возобновления работы

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Старый Сегодня, 21:11
#1
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Биржа БТС-Е сообщает о начале возобновления работы
Админы бтсе сообщают что запуск сервиса будет проходить в 3 этапа.



На первом этапе, старая компания (с которой у вас подписан договор оферты), подготовит и передаст новой компании цифровые персональные данные пользователей, в полном соответствии с европейскими директивами о персональных данных и с соблюдением европейского законодательства в этой области.
Сроки передачи до 15.09.2017

На втором этапе лицензируемая финансовая инвестиционная компания, берет на себя задачу о реструктуризации цифровых активов новой компании и регистрации цифровых данных пользователей у себя.

На третьем этапе лицензируемая финансовая инвестиционная компания проведет аудит и регистрацию персональных данных в соответствии с законами по AML и процедурами по идентификации KYC.

В дальнейшем эта финансовая компания под своей финансовой лицензией будет оперировать как цифровыми, так и денежными данными.

Параллельно с юридическим вопросом о реструктуризации, пользователям будет предоставлена возможность проверить целостность цифрового баланса в аккаунте пользователя, а также пользователи смогут провести изменения в безопасности аккаунта. Для общения и поддержки будет доступен чат.

Для этих целей сервис нами будет запущен на старом домене (btc-e.nz). Вы сможете авторизоваться и проверить ваш баланс до пересчета.
Срок до 02.09.2017

Так как существует риск доступа третьих лиц к учетным записям аккаунтов и для защиты цифровых балансов пользователей, настоятельно рекомендуем обновить настройки безопасности и идентификации. Инструкция по этим действиям будет продублирована отдельным новостным сообщением.

Системой тикетов (helpdesk) будет оперировать лицензируемая финансовая компания после начала процедуры передачи цифровых данных. После запуска сервиса от финансовой компании и вслучае если у вас возникли сложности с входом в аккаунт или есть неточности по балансу, вы сможете получить помощь и ответы через тикет систему.

Следующее информационное обновление выйдет 01.09.2017

на данный момент по адресу https://btc-e.nz/exchange/btc_usd висит заглушка с обьявлением о техработах



по материалам bitcointalk.org
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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