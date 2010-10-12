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Энтузиасты Monero запустили альтернативный вариант LocalBitcoins.com

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Энтузиасты Monero запустили альтернативный вариант LocalBitcoins.com

Команда энтузиастов Монеро из Гонконга запустили альтернативный вариант LocalBitcoins.com под названием LocalMonero.co

Данная платформа будет объединять покупателей и продавцов криптовалюты, основываясь на стране проживания. Пользователи LocalMonero могут встречаться и обмениваться Монеро за наличные деньги или просто купить монеты в интернете от местного продавца.

Запущенный в 2013 году, Монеро является конфиденциальной криптовалютой, которая скрывает данные транзакции, используя кольцевую подпись. Как и сама валюта, LocalMonero.co стремится быть также анонимной.
Некий пользователь Reddit под ником «optocomp» заявил: Мы не храним никаких IP и мы даже не требуем, чтобы пользователи имели электронную почту. Мы только храним чат-переписки в течение 180 дней для разрешения различных торговых конфликтов. Все журналы зашифрованы для предотвращения несанкционированного вмешательства.

Тем не менее достичь конфиденциальности является довольно сложным делом, так как LocalMonero запускается основываясь на данных о месторасположении пользователя. LocalMonero по умолчанию использует API Google, однако он в свою очередь позволяет пользователям вручную переопределить данную функцию, вводя свое собственное месторасположение.

Также стоит отметить, что Монеро немного нашумел на прошлой неделе, когда криптовалюта увидела 80% увеличение стоимости за один день, поскольку стоимость монеты подскочила с $35 до $95. Такое повышение стоимости сопровождается с объявлением о том, что криптовалютная биржа Bithumb вскоре добавит торговые пары Монеро.

Монеро был официально представлен биржей Bithumb 27 августа 2017 года и достиг рекордного максимума $153,31 на следующий день. На момент написания данной новости, одна монета Монеро стоит $129, согласно данным CoinMarketCap.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
криптовалюта, новости
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