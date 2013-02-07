Unicum - unicum.io

Я не админ/владелец проекта, проект Unicum добавлен на мониторинг
Старт 30.08.17
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Описание:
Компания Unicum сделала настоящий прорыв в сфере криптовалютного трейдинга. Был создан торговый робот NeuroBot v1.1, алгоритм работы которого основан на технологии нейронных сетей. Мы ведем активную разработку уже более 2-х лет и постоянно совершенствуем систему и ее возможности. Чтобы алгоритм работал максимально эффективно, мы задействуем вычислительные мощности компьютеров по всему миру, в том числе используем услуги Amazon.
Наша система использует высокочастотный трейдинг (HFT): торговый робот выполняет операции каждую секунду, открывает и закрывает сделки по валютным парам, извлекая прибыль по 1-2м пунктам. Если посчитать суммарную выгоду за сутки, то число выходит колоссальное (2 пункта*60 секунд*60 минут*24 часа=172800 пипсов).
Наша технология является уникальной, поэтому она засекречена и запатентована. Мы хотим донести до каждого безграничные возможности нашей разработки и получить признание во всем мире. В связи с этим был запущен инвестиционный фонд Unicum.io, чтобы каждый человек смог сделать вклад и заработать на торговле с помощью NeuroBot v1.1.
Инвестиционные планы:
1. 7.66% в день на 15 дней
2. 4.66% в день на 30 дней
3. 3.33% в день на 60 дней
Мин/макс депозит:
10$/10000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash
Выплаты:
инстант
Реф.система:
8-10%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):