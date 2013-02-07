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Unicum - unicum.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 20:48
#1
Monitor-Invest.net
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,311
Благодарностей: 2,504
Записей в блоге: 35
УГ: 22
КП: 0.289
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Unicum - unicum.io
Я не админ/владелец проекта, проект Unicum добавлен на мониторинг

Старт 30.08.17



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Описание:

Компания Unicum сделала настоящий прорыв в сфере криптовалютного трейдинга. Был создан торговый робот NeuroBot v1.1, алгоритм работы которого основан на технологии нейронных сетей. Мы ведем активную разработку уже более 2-х лет и постоянно совершенствуем систему и ее возможности. Чтобы алгоритм работал максимально эффективно, мы задействуем вычислительные мощности компьютеров по всему миру, в том числе используем услуги Amazon.

Наша система использует высокочастотный трейдинг (HFT): торговый робот выполняет операции каждую секунду, открывает и закрывает сделки по валютным парам, извлекая прибыль по 1-2м пунктам. Если посчитать суммарную выгоду за сутки, то число выходит колоссальное (2 пункта*60 секунд*60 минут*24 часа=172800 пипсов).

Наша технология является уникальной, поэтому она засекречена и запатентована. Мы хотим донести до каждого безграничные возможности нашей разработки и получить признание во всем мире. В связи с этим был запущен инвестиционный фонд Unicum.io, чтобы каждый человек смог сделать вклад и заработать на торговле с помощью NeuroBot v1.1.

Инвестиционные планы:

1. 7.66% в день на 15 дней
2. 4.66% в день на 30 дней
3. 3.33% в день на 60 дней

Мин/макс депозит: 10$/10000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 8-10%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

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NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 21:13
#2
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Премиум
 
Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 45,386
Благодарностей: 40,711
Записей в блоге: 11
УГ: 157
КП: 0.084
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награды Волшебный горшочек 
Re: Unicum - unicum.io
Позитивный яркий дизайн, планы вызывают вопросы, ссл бесплатный на пол года, куплена лицензия, такой вот крепкий VK среднячек как по мне.
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