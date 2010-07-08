Я знаю причину по которой у вас ничего не получается.

Привет, всем форумчанам. Меня давно не было на форуме, за это время моя жизнь кардинально изменилась. Собственно, хочу вам дать очень полезную информацию.
Начнем с реальности - 90% посетителей форума занимаются чем угодно, но не заработком средств. Именно для них и предназначена эта статья.
Единственная причина почему ничего не выходит - это низкий уровень серотонина. У 90% населения он понижен постоянно, от этого и все "проблемы".
Именно по этому вы никогда ничего не доводите до конца,
потому что быстро падает интерес.
Это самым прямым образом влияет на ваши идеи.
Совершенно не имеет никакого значения, кто вы и чем хотите зарабатывать.
Пока вы не решите эту проблему, ничего не будет.
Если эта статья вызовет интерес, то я разработаю и дам вам точные механизмы с помощью которых вы вылезете из ямы. Просто позаниматься спортом не поможет, хотя и это тоже нужно.
Напишите в комментариях, хотите вы или нет?