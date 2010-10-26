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Онлайн Инвестор
Решил перенести свои мысли в этот раздел. Соседство с Nickma приятнее, чем с хайперами.
Считаю себя начинающим инвестором. Свой инвестиционный портфель только начинаю формировать. Разбил этот процесс на 3 этапа - краткосрочный (до декабря 2017); среднесрочный (2018-2019) и долгосрочный (5 лет).
До конца декабря цель - увеличить инвестиционный портфель акций в 2 раза.
Вкладываю в акции российских компаний. В портфеле -11 акций.
Не верю в технический анализ и даже не знаю, как открывать короткие позиции. Мечтаю жить на дивиденды :-)