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Инвестирование в акции, облигации, фьючерсы. Отзывы инвесторов. Любые теоретические вопросы по работе фондового рынка. А также: обсуждение эмитентов фондового рынка; каталог брокерских компаний; аналитика от компаний и частных трейдеров; торговые стратегии.
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Старый Сегодня, 20:17
#1
Любитель
 
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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 201
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Онлайн Инвестор
Решил перенести свои мысли в этот раздел. Соседство с Nickma приятнее, чем с хайперами.

Считаю себя начинающим инвестором. Свой инвестиционный портфель только начинаю формировать. Разбил этот процесс на 3 этапа - краткосрочный (до декабря 2017); среднесрочный (2018-2019) и долгосрочный (5 лет).

До конца декабря цель - увеличить инвестиционный портфель акций в 2 раза.

Вкладываю в акции российских компаний. В портфеле -11 акций.
Не верю в технический анализ и даже не знаю, как открывать короткие позиции. Мечтаю жить на дивиденды :-)
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