Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,855 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BetKing поднял около $5 млн в BTC, ETH и LTC во время текущего ICO

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:14
#1
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,555
Благодарностей: 1,626
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
BetKing поднял около $5 млн в BTC, ETH и LTC во время текущего ICO

BetKing был одним из ведущих в индустрии криптовалютных казино до тех пор, пока он временно не прекратил свои операции в конце 2016 года. С тех пор разработчики платформы работали над обновлениями платформы с множеством различных функций.

По мере готовности BetKing к запуску, он в настоящее время находится в разгаре ICO. Текущий краудсейл будет продолжаться до 4 сентября 2017 года, что позволит инвесторам приобрести токены без каких-либо хлопот. До настоящего времени компания привлекла около $5 млн в нескольких криптовалютах, таких как Биткоин, Эфириум и Лайткоин.
Криптовалютные депозиты, полученные платформой на сегодняшний день включают в себя около 775 BTC, 4263 ETH и 793 LTC. Когда краудсейл приблизится к концу, платформа продемонстрирует некоторые новые функции, которые будут включать запуск спортбука.

Некоторые из других изменений в BetKing, в сравнении с предыдущей версией, является запуск поддержки нескольких криптовалют и демонстрация новой бизнес-модели. Также в отличие от предыдущей версии, BetKing больше не ограничивается только однопользовательской платформой для азартных игр. Компания, зарегистрированная в Коста-Рике, в скором будущем предложит криптовалютные игровые решения, которые могут быть запросто интегрированы со сторонними платформами.

BetKing предоставит разработчикам и владельцам вебсайтов возможность создавать собственные игры и управлять пользовательскими решениями. Текущий ICO позволяет BetKing мобилизировать средства для финансирования своих игровых предложений. Маркеры BetKing предназначены только для этой конкретной цели. Хотя маркеры BKB не наделяет держателей правом собственности на платформу, но позволит им получать прибыль, получаемую за счет финансирования игр. Кроме того, у компании есть система выкупа, которая выкупает 10% всех маркеров, находящиеся в обращении каждый квартал. Выкуп будет только стимулировать стоимость BKB, и сделает идеальной валютой для торговли.

Перевод специально для MMGP.RU

__________________
▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ▸БАЗА СТАТЕЙ ▸ЛЮДИ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸СТАРТАПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[ICO] [BOUNTY] BetKing Bankroll - Криптовалютное казино 07. 08- 04.09. 2017 год kislov ICO 0 02.08.2017 15:53
BetKing решил возобновить новую платформу после ICO bizneser Новости криптовалют 0 13.07.2017 14:28
Уильям Моугаяр: оценка текущего состояния блокчейна | BitNovosti.com pilot10 Новости криптовалют 0 25.06.2017 03:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар lannna
У женщин-стартаперов получается лучше
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Новым CEO и совладельцем AIN.UA станет Илья Бошняков
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Facebook выкупил очередной ecommerce-ресурс
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DaTre
Дизайн с полосочками.
От DaTre в разделе «HTML & Веб-Дизайн»
Аватара нет
Знайомимось,пємо,відриваємось і беремо гарний настрій
От kalendar в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар Shualexus
Payeer - система приема платежей для сайта
От Shualexus в разделе «Биллинги»
.     
Пользователей
420,855
Тем
486,794
Сообщений
12,095,650

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube