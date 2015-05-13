BetKing поднял около $5 млн в BTC, ETH и LTC во время текущего ICO

BetKing был одним из ведущих в индустрии криптовалютных казино до тех пор, пока он временно не прекратил свои операции в конце 2016 года. С тех пор разработчики платформы работали над обновлениями платформы с множеством различных функций.
По мере готовности BetKing к запуску, он в настоящее время находится в разгаре ICO. Текущий краудсейл будет продолжаться до 4 сентября 2017 года, что позволит инвесторам приобрести токены без каких-либо хлопот. До настоящего времени компания привлекла около $5 млн в нескольких криптовалютах, таких как Биткоин, Эфириум и Лайткоин.
Криптовалютные депозиты, полученные платформой на сегодняшний день включают в себя около 775 BTC, 4263 ETH и 793 LTC. Когда краудсейл приблизится к концу, платформа продемонстрирует некоторые новые функции, которые будут включать запуск спортбука.
Некоторые из других изменений в BetKing, в сравнении с предыдущей версией, является запуск поддержки нескольких криптовалют и демонстрация новой бизнес-модели. Также в отличие от предыдущей версии, BetKing больше не ограничивается только однопользовательской платформой для азартных игр. Компания, зарегистрированная в Коста-Рике, в скором будущем предложит криптовалютные игровые решения, которые могут быть запросто интегрированы со сторонними платформами.
BetKing предоставит разработчикам и владельцам вебсайтов возможность создавать собственные игры и управлять пользовательскими решениями. Текущий ICO позволяет BetKing мобилизировать средства для финансирования своих игровых предложений. Маркеры BetKing предназначены только для этой конкретной цели. Хотя маркеры BKB не наделяет держателей правом собственности на платформу, но позволит им получать прибыль, получаемую за счет финансирования игр. Кроме того, у компании есть система выкупа, которая выкупает 10% всех маркеров, находящиеся в обращении каждый квартал. Выкуп будет только стимулировать стоимость BKB, и сделает идеальной валютой для торговли.
Перевод специально для MMGP.RU