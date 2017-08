tigr Топ Мастер

Биткойн растет-растут и жалобы

Опубликован 3 часов назад | Обновлено 22 мин



Количество жалоб на виртуальные валюты, поданных в Бюро по защите прав потребителей США, увеличилось с семи в прошлом году до прогнозируемого 425 в этом году.

Жалобы, поданные против провайдера кошельков Coinbase, выросли с s 6 в 2016 году и до 288 в этом году.

Правила ужесточились, поскольку криптотвалюты, такие как биткойн, повысились в цене и популярности.



Виртуальные валюты, такие как биткойн, становятся все более популярными в качестве альтернативных инвестиций благодаря их растущей стоимости, но по мере того, как с этим обращаются все больше потребителей, так же растет количество жалоб на технические компании, предлагающие цифровые валютные продукты.



Количество жалоб на виртуальные валюты, поданные в Бюро по защите прав потребителей США (CFPB), увеличилось с семи в прошлом году до прогнозируемого 425 в этом году, говорится в отчете от рынка рефинансирования онлайн-кредитования LendEDU, опубликованном во вторник.



«В 2017 году транзакции на виртуальной валюте составляют 0,0019 процента от общего числа жалоб, полученных CFPB. CFPB находится в темпе, чтобы получить 425 жалоб в 2017 году, что на 5 971 процент из семи жалоб, полученных в 2016 году», - сказал Джефф Гитлен, аналитик по маркетингу контента В LendEDU, говорится в докладе.



В этом отчете проанализировано 145 948 жалоб против 2731 различных компаний в этом году. Жалобы на CFPB охватывают целый ряд вопросов личного финансирования, включая банковские счета и услуги, кредитные карты, взыскание долгов и денежные переводы. В докладе говорилось, что некоторые жалобы, связанные с цифровыми валютными операциями, могут быть отмечены другой категорией, например «банковский счет».



В докладе подчеркивается, что Coinbase, ведущий поставщик кошельков на рынке криптоконверсий в США, стоит за несколькими жалобами. Шесть жалоб были поданы против Coinbase в 2016 году, и в этом году было подано 288 жалоб. LendEDU прогнозирует, что в этом году он получит 442 жалобы по различным причинам и в разных категориях.



Это всего лишь жалобы, поданные в CFPB. По данным своего веб-сайта, Coinbase занимает лидирующую позицию на рынке с почти 10 миллионами пользователей, но проверка жалоб, сделанных против компании в социальных сетях, указывает на ряд недовольных клиентов: сообщения в Twitter на странице поддержки клиентов компании показывают, что некоторые пользователи пытаются решить проблемы, поднятые несколько недель назад.



Цитата: Fabio Maffioli @fabio_maffioli

@CoinbaseSupport my account is blocked since 2 weeks!! I've already sent several emails but no response! NEED ACTION NOW! Case #2055344

11:26 AM - Aug 30, 2017 Цитата: Jan Sommer @janjorrit

@CoinbaseSupport I made a SEPA withdrawel 4 WEEKS ago and still no sign of it on my bank account, support not being helpful either

10:57 AM - Aug 30, 2017 Цитата: Jonny Douglas Smith @Jdouglassmithh

@CoinbaseSupport Nearly a month gone by after getting an email saying my money would be returned in 1-2 days. case number 1993195. HELP!

12:47 PM - Aug 30, 2017



Часть проблемы, согласно докладу, заключается в том, что регулирующие органы установили больше ограничений для таких компаний, как Coinbase, чтобы предотвратить отмывание денег и другие преступления, которые оказывают влияние на потребителей.



«Регуляторы вынудили биржи, такие как Coinbase, установить жесткие ограничения и ограничения для пользователей из-за проблем с отмыванием денег. Совместная база и другие биржи теперь требуют тщательного процесса проверки для снятия денег», - сказал Тайсон Кросс, адвокат с Cross Law и специалист в биткойне, говорится в отчете.



Coinbase не сразу отвечала на запросы для комментариев при обращении к CNBC.



Правила ужесточились, поскольку криптовалюты, такие как биткойн , стали более популярными. Цена биткойнов достигла нового рекордного максимума в 4 703,42 доллара во вторник , что почти на 70 процентов больше, чем в августе. В настоящее время он торгуется на уровне $ 4598 за один биткойн.



