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Биткойн растет-растут и жалобы

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Биткойн растет-растут и жалобы
Люк Грэм | @LukeWGraham
Опубликован 3 часов назад | Обновлено 22 мин

Количество жалоб на виртуальные валюты, поданных в Бюро по защите прав потребителей США, увеличилось с семи в прошлом году до прогнозируемого 425 в этом году.
Жалобы, поданные против провайдера кошельков Coinbase, выросли с s 6 в 2016 году и до 288 в этом году.
Правила ужесточились, поскольку криптотвалюты, такие как биткойн, повысились в цене и популярности.

Виртуальные валюты, такие как биткойн, становятся все более популярными в качестве альтернативных инвестиций благодаря их растущей стоимости, но по мере того, как с этим обращаются все больше потребителей, так же растет количество жалоб на технические компании, предлагающие цифровые валютные продукты.

Количество жалоб на виртуальные валюты, поданные в Бюро по защите прав потребителей США (CFPB), увеличилось с семи в прошлом году до прогнозируемого 425 в этом году, говорится в отчете от рынка рефинансирования онлайн-кредитования LendEDU, опубликованном во вторник.

«В 2017 году транзакции на виртуальной валюте составляют 0,0019 процента от общего числа жалоб, полученных CFPB. CFPB находится в темпе, чтобы получить 425 жалоб в 2017 году, что на 5 971 процент из семи жалоб, полученных в 2016 году», - сказал Джефф Гитлен, аналитик по маркетингу контента В LendEDU, говорится в докладе.

В этом отчете проанализировано 145 948 жалоб против 2731 различных компаний в этом году. Жалобы на CFPB охватывают целый ряд вопросов личного финансирования, включая банковские счета и услуги, кредитные карты, взыскание долгов и денежные переводы. В докладе говорилось, что некоторые жалобы, связанные с цифровыми валютными операциями, могут быть отмечены другой категорией, например «банковский счет».

В докладе подчеркивается, что Coinbase, ведущий поставщик кошельков на рынке криптоконверсий в США, стоит за несколькими жалобами. Шесть жалоб были поданы против Coinbase в 2016 году, и в этом году было подано 288 жалоб. LendEDU прогнозирует, что в этом году он получит 442 жалобы по различным причинам и в разных категориях.

Это всего лишь жалобы, поданные в CFPB. По данным своего веб-сайта, Coinbase занимает лидирующую позицию на рынке с почти 10 миллионами пользователей, но проверка жалоб, сделанных против компании в социальных сетях, указывает на ряд недовольных клиентов: сообщения в Twitter на странице поддержки клиентов компании показывают, что некоторые пользователи пытаются решить проблемы, поднятые несколько недель назад.

Цитата:
Fabio Maffioli @fabio_maffioli
@CoinbaseSupport my account is blocked since 2 weeks!! I've already sent several emails but no response! NEED ACTION NOW! Case #2055344
11:26 AM - Aug 30, 2017
Цитата:
Jan Sommer @janjorrit
@CoinbaseSupport I made a SEPA withdrawel 4 WEEKS ago and still no sign of it on my bank account, support not being helpful either
10:57 AM - Aug 30, 2017
Цитата:
Jonny Douglas Smith @Jdouglassmithh
@CoinbaseSupport Nearly a month gone by after getting an email saying my money would be returned in 1-2 days. case number 1993195. HELP!
12:47 PM - Aug 30, 2017
Многие из затронутых жалоб касаются проблем, связанных с проверкой счетов, снятием денег и совершением сделок.

Часть проблемы, согласно докладу, заключается в том, что регулирующие органы установили больше ограничений для таких компаний, как Coinbase, чтобы предотвратить отмывание денег и другие преступления, которые оказывают влияние на потребителей.

«Регуляторы вынудили биржи, такие как Coinbase, установить жесткие ограничения и ограничения для пользователей из-за проблем с отмыванием денег. Совместная база и другие биржи теперь требуют тщательного процесса проверки для снятия денег», - сказал Тайсон Кросс, адвокат с Cross Law и специалист в биткойне, говорится в отчете.

Coinbase не сразу отвечала на запросы для комментариев при обращении к CNBC.

Правила ужесточились, поскольку криптовалюты, такие как биткойн , стали более популярными. Цена биткойнов достигла нового рекордного максимума в 4 703,42 доллара во вторник , что почти на 70 процентов больше, чем в августе. В настоящее время он торгуется на уровне $ 4598 за один биткойн.

перевод специально для ммгп.ру
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