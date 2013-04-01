Invest For You - invest4you.pro

Я не админ/владелец проекта, проект Invest For You добавлен на мониторинг
Старт 05.06.16
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Описание:
Благодаря уникальной системе построения реферальных ежемесячных начислений инвестор может достигать колоссальной процентной ставки относительно своего вклада. При этом компания выплачивает 70% инвесторов из их вклада всего 3.55% и 30% инвесторов выплачивается 9.2% от вкладов, что в среднем составляет ~ 3.87%.
Благодаря такой процентной ставке INVEST FOR YOU приобретает огромнейшую конкурентоспособность в сфере залогового и без-залогового кредитования и может предлагать своим клиентам процентную ставку на кредитование на 5-45% ниже чем банки, ломбарды, микрозаймовые установы на более лояльных условиях.
Во время кризиса максимально прибыльными являются сферы кредитования, дешевой одежды (секонд-хенды, стоки), доступные цены на продукты и общепит. Что мы можем предложить на более выгодных условиях и по более выгодным ценам чем любой предприниматель, благодаря нашей уникальной системе процентных ставок.
Мы не компания которая хочет нажиться на кризисе, а компания несущая определенную идеологию в массы. Наша цель — дать *заработать инвесторам и стать более состоятельными, клиентам дать возможность экономить и сделать любой из продуктов более доступным для всех без исключений, а молодому поколению предпринимателей предоставить инвестиции на бизнес идеи на максимально лояльных условиях и содействовать их развитию.
Инвестиционные планы:
1. от 5.5% + ежемесячный пассивный доход с 3-уровневой структуры
2. от 5.5% + ежемесячный пассивный доход с 5-уровневая структуры
3. от 5.5% + ежемесячный пассивный доход с 8-уровневая структуры
4. от 5.5% + ежемесячный пассивный доход с 10-уровневая структуры
Мин/макс депозит:
50$/1000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi
Выплаты:
ручные
Реф.система:
7.3-4.5-1-0.5-0.25-0.25-1-2%
Тех часть:
Verif. PM, SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):