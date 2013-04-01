Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,855 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Invest For You - invest4you.pro

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Независимый финансовый блог об инвестициях и криптовалютах
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:48
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,310
Благодарностей: 2,504
Записей в блоге: 35
УГ: 22
КП: 0.289
подарки
Invest For You - invest4you.pro
Я не админ/владелец проекта, проект Invest For You добавлен на мониторинг

Старт 05.06.16



Посмотреть/Зарегистрироваться

Описание:

Благодаря уникальной системе построения реферальных ежемесячных начислений инвестор может достигать колоссальной процентной ставки относительно своего вклада. При этом компания выплачивает 70% инвесторов из их вклада всего 3.55% и 30% инвесторов выплачивается 9.2% от вкладов, что в среднем составляет ~ 3.87%.

Благодаря такой процентной ставке INVEST FOR YOU приобретает огромнейшую конкурентоспособность в сфере залогового и без-залогового кредитования и может предлагать своим клиентам процентную ставку на кредитование на 5-45% ниже чем банки, ломбарды, микрозаймовые установы на более лояльных условиях.

Во время кризиса максимально прибыльными являются сферы кредитования, дешевой одежды (секонд-хенды, стоки), доступные цены на продукты и общепит. Что мы можем предложить на более выгодных условиях и по более выгодным ценам чем любой предприниматель, благодаря нашей уникальной системе процентных ставок.

Мы не компания которая хочет нажиться на кризисе, а компания несущая определенную идеологию в массы. Наша цель — дать *заработать инвесторам и стать более состоятельными, клиентам дать возможность экономить и сделать любой из продуктов более доступным для всех без исключений, а молодому поколению предпринимателей предоставить инвестиции на бизнес идеи на максимально лояльных условиях и содействовать их развитию.

Инвестиционные планы:

1. от 5.5% + ежемесячный пассивный доход с 3-уровневой структуры
2. от 5.5% + ежемесячный пассивный доход с 5-уровневая структуры
3. от 5.5% + ежемесячный пассивный доход с 8-уровневая структуры
4. от 5.5% + ежемесячный пассивный доход с 10-уровневая структуры

Мин/макс депозит: 50$/1000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash, Qiwi

Выплаты: ручные

Реф.система: 7.3-4.5-1-0.5-0.25-0.25-1-2%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
Последний раз редактировалось NikNak67; Сегодня в 19:58.
NikNak67 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
Правительственные сайты Таиланда подверглись DDoS-атаке
От Анна Чернобай в разделе «Компьютерная безопасность»
Аватара нет
Allzaims.ru - все о микрозаймах и МФО.
От varnavakaa в разделе «Сервисы подбора МФО»
Аватар exsith
ПАММ-счет TOT:530145 (ForexTrend)
От exsith в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
big-farms.ru-big-farms - экономическая онлай игра
От sergey3992 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар monhyip
forex-invst - forex-invst.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rumi-skit
Очень важный вопрос! Важно Ваше мнение...
От Rumi-skit в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
.     
Пользователей
420,855
Тем
486,794
Сообщений
12,095,650

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube