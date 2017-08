Oziris Специалист

Католическая Церковь превращается в крупнейшего игрока в мире инвестиций



Библия учит христиан тому, что человек может служить Богу, но не деньгам, по крайней мере, он не может это делать одновременно. Но Католическая Церковь всю свою историю старается опровергнуть указанный постулат.



Во времена Средних Веков, монастыри служили производственными площадками, где для рынка создавался хлеб, книги, и иные дорогостоящие товары. Среди экономистов ходит байка о том, что двойная бухгалтерия была впервые применена одним францисканским монахом.



Изменилось ли что-то с того времени? На сегодняшний день, Католическая Церковь, а так же связанные с ней организации имеет под своим контролем десятки, если не сотни миллиардов долларов. Часть этих капиталов инвестируются в различные проекты, ради получения прибыли, часть уходит на благотворительные цели. И если ранее два направления вложения денег были чётко разделены, то при правлении Папы Франциска, грань между инвестициями и благотворительностью стала размываться. В финансовой политике Католической Церкви стала преобладать "Преобразующая инвестиционная программа". По-нашему - социальное целевое инвестирование. Характеризуется получением прибыли от благотворительной деятельности. Но такое направление в финансовой деятельности Церкви вызывает всё больше вопросов.



Три года назад, Папа Римский призвал весь католический мир заново открыть для себя ценный и исконный союз между получением прибыли и благотворительностью. И церковные организации не остались глухи к такому призыву. Как отмечают журналисты издания The Economist, ряд католических организаций, таких как Franciscan Sisters of Mary и Ascension Investment Managemen вложили свои капиталы в так называемые фонды социального инвестирования.



Параллельно с этим, Католическая Церковь начала создавать новые инвестиционные фонды, к примеру, Oblate International Pastoral Investment Trust, под управление которого попали денежные средства более чем 200 католических организаций из 50 стран мира.



Другие католические организации начали объединяться ради совместных инвестиционных программ. К примеру, Catholic Impact Investing Collaborative объединил 30 католических организаций из США, получив под управление 50 млрд долларов. Параллельно с этим, организация провозгласила программу привлечения денежных средств от обычных верующих в розничные преобразующие фонды. Минимальный вход - 30 долларов.



Как выяснили журналисты, по самым скромным подсчётам, на "Преобразующую инвестиционную программу" Католическая Церковь выделила более 1 млрд долларов. Но активы Церкви настолько велики, что есть вероятность полной трансформации идеи "Преобразующей инвестиционной программы". Ряд церковных деятелей указывают на то, что политика вложения капиталов ради получения прибыли, с последующим выделением части средств на благотворительность противоречит всем церковным и христианским правилам и канонам. Появилась так же опасность потери контакта с верующими, которые жертвуют свои средства на благотворительность. Ведь их деньги, в итоге, поступают в инвестиционные фонды.



