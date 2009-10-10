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Россия запросила кредит на 0,5 млрд долларов в банке BRICS

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Старый Сегодня, 19:45
#1
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Россия запросила кредит на 0,5 млрд долларов в банке BRICS


Правление созданного недавно "Нового банка развития", под эгидой объединения БРИКС, заявило в последнем пресс-релизе о том, что готово выдать кредит на сумму в 1,4 млрд долларов на осуществление четырёх крупных инвестиционных проектов, реализуемых в Китае, Индии и России.

Россия вследствие экономических санкций отрезана от рынка займов. И именно по этой причине правительство РФ решило обратиться к правлению "Нового банка развития" организации BRICS с прошением о включении в кредитную программу по финансированию крупных инвестиционных проектов. В итоге, как говорится в документе, Россия получит 460 млн долларов суверенного кредита, в рамках проекта поддержки инвестиционной программы развития инфраструктурных программ. Представители российского правительства так же сообщили, что полученные в долг деньги будут потрачены не только на инфраструктурные программы, но так же и на развитие информационных технологий в судебной системе страны. Проект будет реализован в рамках Федеральной программы развития судебной системы, сроком до 2020 года.

Китай затребовал кредитование от "Нового банка развития" организации BRICS на сумму 303,2 млн долларов, или 2 млрд юаней на строительство очистных сооружений для улучшения качества питьевой воды. Так же часть полученных средств пойдёт на развитие программы систем мониторинга за наводнениями в стране. Отдельно был запрошен ещё один кредит, на сумму в 200 млн долларов, на финансирование проекта энергосбережения. А так же на программу создания производств по утилизации использованных ресурсов и сокращение выброса вредных веществ на промышленных объектах в провинции Цзянси.

Индия запросила кредит от "Нового банка развития" организации BRICS на сумму в 470 млн долларов на строительство инфраструктуры по обеспечению питьевой водой всей сельской местности штата Мадья-Прадеш.

"Новый банк развития" был создан под эгидой организации BRICS в середине 2014 года. Головной офис финансовой организации находится в Шанхае. Минимальный размер капитала, который задекларирован в банке - 100 млрд долларов. Главная задача, которая стоит перед банком - это кредитование инфраструктурных проектов в странах, которые состоят в организации BRICS. По договоренности между владельцами акций банка, кредиты могут выдаваться и другим развивающимся странам.

Специально для mmgp.ru
Oziris вне форума  
Старый Сегодня, 20:20
#2
Любитель
 
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Re: Россия запросила кредит на 0,5 млрд долларов в банке BRICS
Денег нет, но вы держитесь там Запросили они.
__________________
Вы держитесь там, Хорошего настроения, Здоровия!
Valensiano на форуме  
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