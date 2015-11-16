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Виталик Бутерин: «Путин знает, что такое блокчейн — это и есть хайп» (видео в Москве)



Сегодня, 30 августа 2017 г. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и российский Внешэкономбанк провели в Москве встречу с основателем блокчейн-системы Эфириум Виталиком Бутериным. Речь на этой встрече шла о будущем криптовалютной индустрии и использовании технологии блокчейн в бизнесе и государственных целях.



Послушать 23-летнего Бутерина собрались многочисленные представители как российского бизнеса, так и чиновники из госструктур. И конечно же, там присутствовали и журналисты профильных онлайн-изданий по материалам, которых и представлена эта новость ниже. Итак, что же там прозвучало такого интересного? Давайте в тезисном виде пройдемся по важным местам этой встречи.



Про себя и Эфириум



Как выразился сам Виталик, он взялся за основание блокчейн-системы Эфириум не ради обогащения, а за идею - она увлекла его своей технологичностью и то что там существует сообщество нескольких тысяч людей, которые вплотную занимаются этой платформой. А вообще он узнал про сам биткойн 6 лет назад и это новое направление его так задело, что он даже через какое-то время бросил учебу в канадском университете (там он обучался программированию). Далее он путешествовал по миру и наблюдал как идёт развитие новых блокчейн-проектов. Итогом этих всех поездок стала идея создания своей блокчейн-платформы Эфириум и вот тогда, собрав команду своих единомышленников он и занялся этим новым проектом.



О криптомайнинге



В этом плане Виталик не смог порадовать фанатов майнинга криптовалют и заявил, что по его мнению роль майнинга скоро начнет снижаться т.к. это не очень перспективное направление. Впрочем, если у вас есть доступ к дешевой электроэнергии, тогда майнинг окупит затраты на него. Также он посоветовал вкладывать средства в исследования и разработки касающиеся майнинга криптовалют - такой способ возврата средств на настоящий момент по его мнению наиболее эффективный.



Касательно будущих перспектив блокчейна



Конечно, финансовая область находится сейчас на самом острие среди всех остальных трендов развития блокчейна. Это включает в себя криптовалюты, смарт-контракты, государственные реестры и т.д. Например, после внедрения технологии блокчейн в гос реестры, продажа вашего жилища будет осуществляться в течение нескольких минут, а не неделями как сейчас. Стоит также упомянуть, что хотя хранение информации с помощью блокчейна это довольно дорогое удовольствие, однако это может компенсироваться надежностью хранения данных. А еще блокчейн можно использовать в логистике, интерент-безопасности и в вопросах связанных с удостоверением вашей личности.



Проблемы ICO



Не обошёл стороной Виталик Бутерин и текущие проблемы связанные с массовым проведением ICO (первичный выпуск монет) по всему миру. Он заявил, что в настоящее время в мире проводится очень много ICO, на которых организаторы просто хотят урвать себе побольше денег. Многие программисты увидели в их проведении не то чтобы лучик света к богатству, а такой вот даже целый тоннель из которого можно выехать образно говоря, на своем дорогущем Lamborghini и виллой у теплого моря. Поэтому Виталик советует сейчас смотреть и оценивать команду организующую ICO, а не идею. И еще лучше по его словам, если бы за выдвинутую идею сражались бы сразу несколько команд - тогда бы проблем с ICO было бы гораздо меньше. В целом же выпуск токенов должен происходить всегда со смыслом и желательно иметь при этом хоть какое-то их обеспечение, а иначе большинство ICO станут просто провальными.



Про будущее криптовалют



Пока его взгляд не видно серьезных перспектив, что криптовалюты заменять собой обычные деньги, но уже лет через 20 будет много различных валют, которые можно будет использовать вместе, и конечно же в электронном виде. Дойдет вплоть до того, что свои криптовалюты начнут выпускать разные города и крупные компании.



Про блокчейн и Россию



Поскольку блокчейн - это новая технология, то здесь пока наблюдаются проблемы с безопасностью, однако разработчики тоже не стоят на месте, а стараются как можно быстрее всё исправлять. Виталик рекомендует использовать пока блокчейн там, где если он "полетит", то это не нанесет особого вреда проекту и людям.



Применительно к России блокчейн выгоден тем, что с помощью его можно привлекать инвестиции и тем самым, минуя наложенные на нас санкции. Виталик поражен, какое внимание сейчас уделяют блокчейну в России - все его везде сейчас у нас обсуждают и готовы внедрять. Он думает, что у нас надо начинать внедрение блокченйна с небольших, но успешных проектов.



Про мир и интересный финал встречи



Мир безусловно, большими шагами движется к цифровизации и здесь особое впечатление на него производит Юго-Восточная Азия, хотя там интерес к блокчейну поменьше, чем в России, но вот апельсины на рынке торговцы продают уже в основном через QR-код.



Что же касается стабильности криптовалют, то по его словам вряд ли мы когда-либо при своей жизни этого дождемся, однака их волатильность все будет со временем сокращаться и где-то через год-два состояние крипты стабилизируется.



А вообще блокчейн-отрасль сейчас пришла к своему 3-му этапу:



1-й этап - это когда некоторые хакеры занимались этой темой.

2-й этап - это когда уже проявилась большая блокчейном заинтересованность среди обычных пользователей. Путин знает про блокчейн и это и есть хайп.

3-й этап - это дорога от хайпа до результатов, какие мы имеем сейчас. Чувствительная часть населения уже знает про блокчейн, что эта интересная идея и как можно использовать эту технологию, однако использования в большом масштабе пока еще нет. А значит будем ждать наступления 4-го этапа...



Ссылка на видеоверсию выступления Виталитка Бутерина ниже:



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По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59a6da27bc2b9 Сегодня, 30 августа 2017 г. Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и российский Внешэкономбанк провели в Москве встречу с основателем блокчейн-системы Эфириум Виталиком Бутериным. Речь на этой встрече шла о будущем криптовалютной индустрии и использовании технологии блокчейн в бизнесе и государственных целях.Послушать 23-летнего Бутерина собрались многочисленные представители как российского бизнеса, так и чиновники из госструктур. И конечно же, там присутствовали и журналисты профильных онлайн-изданий по материалам, которых и представлена эта новость ниже. Итак, что же там прозвучало такого интересного? Давайте в тезисном виде пройдемся по важным местам этой встречи.Как выразился сам Виталик, он взялся за основание блокчейн-системы Эфириум не ради обогащения, а за идею - она увлекла его своей технологичностью и то что там существует сообщество нескольких тысяч людей, которые вплотную занимаются этой платформой. А вообще он узнал про сам биткойн 6 лет назад и это новое направление его так задело, что он даже через какое-то время бросил учебу в канадском университете (там он обучался программированию). Далее он путешествовал по миру и наблюдал как идёт развитие новых блокчейн-проектов. Итогом этих всех поездок стала идея создания своей блокчейн-платформы Эфириум и вот тогда, собрав команду своих единомышленников он и занялся этим новым проектом.В этом плане Виталик не смог порадовать фанатов майнинга криптовалют и заявил, что по его мнению роль майнинга скоро начнет снижаться т.к. это не очень перспективное направление. Впрочем, если у вас есть доступ к дешевой электроэнергии, тогда майнинг окупит затраты на него. Также он посоветовал вкладывать средства в исследования и разработки касающиеся майнинга криптовалют - такой способ возврата средств на настоящий момент по его мнению наиболее эффективный.Конечно, финансовая область находится сейчас на самом острие среди всех остальных трендов развития блокчейна. Это включает в себя криптовалюты, смарт-контракты, государственные реестры и т.д. Например, после внедрения технологии блокчейн в гос реестры, продажа вашего жилища будет осуществляться в течение нескольких минут, а не неделями как сейчас. Стоит также упомянуть, что хотя хранение информации с помощью блокчейна это довольно дорогое удовольствие, однако это может компенсироваться надежностью хранения данных. А еще блокчейн можно использовать в логистике, интерент-безопасности и в вопросах связанных с удостоверением вашей личности.Не обошёл стороной Виталик Бутерин и текущие проблемы связанные с массовым проведением ICO (первичный выпуск монет) по всему миру. Он заявил, что в настоящее время в мире проводится очень много ICO, на которых организаторы просто хотят урвать себе побольше денег. Многие программисты увидели в их проведении не то чтобы лучик света к богатству, а такой вот даже целый тоннель из которого можно выехать образно говоря, на своем дорогущем Lamborghini и виллой у теплого моря. Поэтому Виталик советует сейчас смотреть и оценивать команду организующую ICO, а не идею. И еще лучше по его словам, если бы за выдвинутую идею сражались бы сразу несколько команд - тогда бы проблем с ICO было бы гораздо меньше. В целом же выпуск токенов должен происходить всегда со смыслом и желательно иметь при этом хоть какое-то их обеспечение, а иначе большинство ICO станут просто провальными.Пока его взгляд не видно серьезных перспектив, что криптовалюты заменять собой обычные деньги, но уже лет через 20 будет много различных валют, которые можно будет использовать вместе, и конечно же в электронном виде. Дойдет вплоть до того, что свои криптовалюты начнут выпускать разные города и крупные компании.Поскольку блокчейн - это новая технология, то здесь пока наблюдаются проблемы с безопасностью, однако разработчики тоже не стоят на месте, а стараются как можно быстрее всё исправлять. Виталик рекомендует использовать пока блокчейн там, где если он "полетит", то это не нанесет особого вреда проекту и людям.Применительно к России блокчейн выгоден тем, что с помощью его можно привлекать инвестиции и тем самым, минуя наложенные на нас санкции. Виталик поражен, какое внимание сейчас уделяют блокчейну в России - все его везде сейчас у нас обсуждают и готовы внедрять. Он думает, что у нас надо начинать внедрение блокченйна с небольших, но успешных проектов.Мир безусловно, большими шагами движется к цифровизации и здесь особое впечатление на него производит Юго-Восточная Азия, хотя там интерес к блокчейну поменьше, чем в России, но вот апельсины на рынке торговцы продают уже в основном через QR-код.Что же касается стабильности криптовалют, то по его словам вряд ли мы когда-либо при своей жизни этого дождемся, однака их волатильность все будет со временем сокращаться и где-то через год-два состояние крипты стабилизируется.А вообще блокчейн-отрасль сейчас пришла к своему 3-му этапу:1-й этап - это когда некоторые хакеры занимались этой темой.2-й этап - это когда уже проявилась большая блокчейном заинтересованность среди обычных пользователей. Путин знает про блокчейн и это и есть хайп.3-й этап - это дорога от хайпа до результатов, какие мы имеем сейчас. Чувствительная часть населения уже знает про блокчейн, что эта интересная идея и как можно использовать эту технологию, однако использования в большом масштабе пока еще нет. А значит будем ждать наступления 4-го этапа...Ссылка на видеоверсию выступления Виталитка Бутерина ниже:По материалам источник

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