Goldman Sachs инвестирует $90 млн в Arrail Dental

Китайская частная стоматологическая компания Arrail Dental, которая владеет более 100 стоматологических клиник по стране, сегодня сообщила о привлечении $90 млн инвестиций от Goldman Sachs и китайской венчурной компании Hillhouse Capital Group.
Доходы китайского народа продолжают расти в течении последних нескольких лет, что собственно приводит к увеличению спроса на высококачественную стоматологическую помощь. В будущем стоматологические услуги от Arrail Dental будут иметь огромный успех, что впоследствии приведет к росту компании, - сообщил Ллойд Бланкфейн, генеральный директор Goldman Sachs. Мы очень надеемся, что сможем помочь Arrail Dental стать ведущим игроком на арене стоматологических услуг.
Запущенная в 1998 году президентом Кифанг Зу, Arrail Dental является сетью стоматологических клиник в крупных городах Китая, включая Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. На сегодняшний день, компания насчитывает свыше 100 клиник и более 5 млн пациентов.
В настоящее время стоматологические услуги особо не популярны в Китае, но люди становятся все более обеспокоены своим здоровьем и они готовы платить за оказание стоматологической помощи. Мы считаем, что китайский рынок стоматологических услуг может стоить более триллиона юаней ($152 млрд), - заявил Кифанг Зу, основатель Arrail.
Компания планирует использовать привлеченный капитал для строительства свыше 1000 клиник в ближайшие 5-8 лет.
Также напомню, что компания в 2004 году получила $70 млн венчурного капитала от New Horizon Capital и Kleiner Perkins Caufield & Byers, а в 2011 году закрыла раунд B на сумму $20 млн от Qiming Venture Partners.
Специально для MMGP.RU