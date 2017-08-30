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VictoryMine - VictoryMine.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 18:48
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 39,072
Благодарностей: 1,777
УГ: 18
КП: 0.001
VictoryMine - VictoryMine.com
Я не админ/владелец проекта

Старт 30.Aug 2017


Новый проект: VictoryMine.com



Цитата:
Victorymine - предоставляет услуги облачного майнинга криптовалют
на современном высококачественном оборудовании для майнинга.

10 Gh/s за каждую регистрацию по вашей реферальной ссылке
10% от реферала первого уровня
5% от реферала второго уровня


>>>>>Регистрация в проекте<<<<<

Мой вклад:
Цитата:
Date: 30.08.2017 17:17:35 (UTC+3)
Payment date: 30.08.2017 17:18:15 (UTC+3)
Recipient: Victory / victorymine.com [complain]
Comments: Пополнение баланса
Order ID: 11
Payeer ID: 48505266
Payment system: Payeer
Amount: 201.92 USD
__________________
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List4HYIP.com -Upto 600% RCB
List4Hyip на форуме  
Старый Сегодня, 19:23
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 43
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 164
Благодарностей: 21
УГ: 1
КП: 0.000
Re: VictoryMine - VictoryMine.com
Рефоводам здесь раздолье ,обогащайся не хочу
igorescha 2004 вне форума  
Старый Сегодня, 19:59
#3
HYIP.Observer
Премиум
 
Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,719
Благодарностей: 1,217
УГ: 47
КП: 0.764
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Дата операции: 30 Авг 2017 18:34
ID операции: 394496919
Тип операции: перевод
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