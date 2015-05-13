Hyundai возобновляет автопроизводство в Китае после 64% падения продаж

Hyundai Motor сегодня сообщил о том, что возобновит производство своих автомобилей в Китае.
Данное заявление является весьма неожиданным так, как компания неоднократно заявляла о крупном падении продаж, что привело к закрытию заводов.
Закрытие заводов только усиливают опасения инвесторов, особенно после того, как южнокорейский автопроизводитель опубликовал свою наименьшую квартальную прибыль за последние 5 лет. Hyundai пришлось сократить производство на своих четырех заводах в Китае в начале 2017 года из-за снижения продаж, а вот пятый завод должен был начать производство в августе этого года.
Продажи автомобилей Hyundai с китайских заводов резко упали на 64% до 105 000 автомобилей.
Последствия прекращения производства в Китае еще не ясны, то результаты в третьем квартале, вероятно, будут ниже, чем в предыдущем месяце, отчасти из-за того, что в Китае все еще слабое авто производство, - сообщил аналитик по ценным бумагам Парк Санг-Вон.
Также стоит отметить, что сегодня акции Hyundai упали на 3.8%
. Они торговались с понижением на 0,4 процента в 1:04 утра по восточному времени.
Hyundai заявил о закрытии совместного предприятия с китайским BAIC Motor Corp после того, как поставщик топливных баков отказался предоставить детали из-за неуплаты. BAIC и Hyundai отказались от комментариев.
Слабый имидж Hyundai поставил компанию в невыгодное положение на китайском рынке в сравнении с местными и глобальными конкурентами, такими как Honda Motor, Toyota Motor и General Motors, которые фиксируют более крупные объемы продаж в Китае за прошлый месяц.
Специально для MMGP.RU