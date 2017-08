Drum13 Мастер

20 лет назад средний класс был богаче, чем сейчас



Руководителей Центральных Банков вряд ли можно назвать звёздами мировой величины, если речь идёт о мировой известности. Но при этом, их власть, их влияние на то, что происходит в мире - экстраординарная власть. Это можно назвать тоталитарным диктатом.



Вряд ли всех руководителей ЦБ мира можно назвать плохими людьми. У них нет зловещих планов по завоеванию мира. Более того, они руководствуются добрыми намерениями. Но вот их решения, не всегда понятные, имеют серьёзные последствия для миллиардов жителей нашей планеты. Как от действия правительств, так и от действий руководства мировых ЦБ кто-то получает плюс, а кто-то получает минус.



Сейчас мы наблюдаем момент, когда рынок акций находится на пике стоимости. На пиковых вершинах находится и рынок долговых обязательств. Такими же характеристиками можно описать и мировой рынок недвижимости. То есть, кто владел активами, продолжает богатеть, кто не обладает - тот беднеет. И даже если вы относитесь к среднему классу, то вам с каждым годом живётся всё хуже и хуже.



К примеру, возьмём рост экономики США, который за 2016 год составил всего лишь 1,6 процента. Рост ВВП всего мира так же был крайне малым. Именно из-за этого рынок труда и минимальные размеры оплата труда оказались под сильным давлением. Власти США, а так же руководство ФРС указывает на минимальный размер безработицы в стране. И я считаю, что это великолепно. Но это если не разбирать статистику более глубоко.



Если посмотреть на статистику от Департамента Труда США, то окажется, что процентная доля самого трудоспособного слоя населения, то есть возрастом от 24 до 54 лет, которые имеют работу, ниже показателей перед первой волной Суперкризиса 2008 года.







Стагнирует так же и рост заработной платы. Ко всему прочему, на население США давит рост долговой нагрузки. Начиная от студенческих кредитов, заканчивая автокредитом и ипотекой. И граждане сталкиваются с проблемой невозможности платить свои долги. К примеру, только за последний год, количество списанных проблемных кредитов в Capital One выросло на 40 процентов.



Падает и уровень семейных сбережений. По данным Bank of America за прошлый год говорится, что на депозитах 46 млн домохозяйств имелось 592 млрд долларов. То есть на каждое домохозяйство приходится 12,87 тыс долларов. В депозитариях учитывается всё, и личные сбережения и инвестиционные вклады, и пенсионные накопления. А теперь сравните с отчётами 20-ти летней давности, когда на депозитах 30 млн домохозяйств имелось 392 млрд долларов. То есть на каждое домохозяйство, в 1997 году приходилось по 13,067 тыс долларов.



Это говорит о том, что всего лишь 20 лет назад средний класс в США имел сбережений больше, чем сейчас, и это без учёта расчёта инфляции за эти самые 20 лет. Это говорит о том, что средний класс на грани вымирания.



И если кто-то считает, что описанная проблема - это беда исключительно США, то вы глубоко ошибаетесь. Подобное явление наблюдается по всему миру.



